ترامب يعين مارك روبيو مستشارا للأمن القومي بالوكالة

هبة بريس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن تعيين وزير الخارجية مارك روبيو مستشارًا للأمن القومي بالوكالة، وذلك بعد إقالة مايك والتز من منصبه بسبب تورطه في تسريب معلومات عسكرية سرية.

وأوضح ترامب أنه يرشح مايك والتز ليكون السفير الأمريكي المقبل لدى الأمم المتحدة.

جاءت هذه الإقالة في وقت تواجه فيه إدارة ترامب انتقادات بسبب تسريب معلومات حول ضربات عسكرية تم مشاركتها عن طريق الخطأ مع صحافي.

ويعد والتز أول مسؤول رفيع يغادر منصبه خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب.