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الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية يقدم استقالته

الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية يقدم استقالته

1 مايو، 2025 - 10:08 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

قدم الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية هان دوك-سو، استقالته اليوم الخميس، ملمحا إلى ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو.

وأعلن هان قراره خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الحكومي في سيئول، منهيا بذلك أسابيع من التكهنات حول ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي الذي جاء نتيجة لعزل الرئيس السابق يون سيوك-يول.

وقال هان في المؤتمر الصحفي: “بعد التفكير في ثقل المسؤولية التي أتحملها في هذا الوقت الخطير، وبعد تفكير طويل وعميق حول ما إذا كان مثل هذا القرار صحيحا ولا مفر منه، قررت أنه إذا كان هذا هو الطريق الوحيد، فيجب أن أتخذه”.

1 مايو، 2025 - 10:08 صباحًا
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