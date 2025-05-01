الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية يقدم استقالته
هبة بريس – وكالات
قدم الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية هان دوك-سو، استقالته اليوم الخميس، ملمحا إلى ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو.
وأعلن هان قراره خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الحكومي في سيئول، منهيا بذلك أسابيع من التكهنات حول ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي الذي جاء نتيجة لعزل الرئيس السابق يون سيوك-يول.
وقال هان في المؤتمر الصحفي: “بعد التفكير في ثقل المسؤولية التي أتحملها في هذا الوقت الخطير، وبعد تفكير طويل وعميق حول ما إذا كان مثل هذا القرار صحيحا ولا مفر منه، قررت أنه إذا كان هذا هو الطريق الوحيد، فيجب أن أتخذه”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
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الاستقالة مؤشر على أنه يتجه لخوض الانتخابات الرئاسية.
إذا ترشح هان، قد يشهد العالم مرحلة سياسية جديدة في كوريا الجنوبية.
القرار الذي اتخذه هان سيكون محط اهتمام كبير في الساحة السياسية الدولية.
ترشحه قد يغير ملامح الانتخابات القادمة في كوريا الجنوبية.
ما قام به هان هو بمثابة بداية لفصل جديد في تاريخ كوريا الجنوبية.
الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية ستشهد تنافسًا قويًا بعد هذه الخطوة.
قرار هان يعكس الحساسيات السياسية في هذه الفترة الحساسة.
قرار الاستقالة قد يكون خطوة محسوبة للحصول على دعم أكبر في الانتخابات.
من المهم أن يتم التعامل مع استقالته بكل حيادية خلال الانتخابات المقبلة.
من الواضح أن هان يسعى لتغيير مسار الأمور بعد عزل الرئيس السابق.
خطوة هان قد تُدخل البلاد في مرحلة جديدة من التحولات السياسية.