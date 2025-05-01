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مايك والتز
مايك والتز

استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي بسبب تسريبات

1 مايو، 2025 - 7:18 مساءً
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هبة بريس

كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن مايك والتز، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، سيقدم استقالته اليوم الخميس، عقب اتهامه بالتورط في تسريب معلومات عسكرية سرية.

ووفقًا لشبكة “CBS”، فإن نائبه أليكس وونغ سيغادر منصبه أيضًا، فيما ذكرت شبكة “فوكس نيوز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد للإعلان عن ذلك رسميًا.

ويواجه والتز، إلى جانب وزير الدفاع بيت هيغسيت، انتقادات منذ أواخر مارس الماضي، بسبب تسريبات تتعلق بضربات عسكرية على الحوثيين في اليمن، تم إرسالها عن طريق الخطأ إلى صحفي عبر تطبيق “سيغنال” للتراسل.

1 مايو، 2025 - 7:18 مساءً
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