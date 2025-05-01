سوريا.. مقتل رئيس بلدية صحنايا وإبنه في حادث إطلاق نار

هبة بريس

قُتل رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق، حسام ورور، رفقة ابنه، اليوم الخميس، بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، وفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية.

وأفاد “تلفزيون سوريا” أن الجريمة وقعت بعد ساعات قليلة من دخول قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية إلى المنطقة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا للكشف عن ملابسات الحادث.

ونقل المصدر ذاته عن شهود محليين وجود روايتين متداولتين بشأن الجريمة؛ الأولى ترجح أن الدافع انتقامي شخصي، بينما تشير الثانية إلى احتمال أن تكون العملية إما مدبرة أو وقعت بالصدفة، في ظل غموض يكتنف المشهد.

وقد خلفت الجريمة حالة من القلق والرعب في صفوف السكان المحليين الذين فضّلوا التزام منازلهم وامتنعوا عن الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام.