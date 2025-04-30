وزير الخارجية البريطاني: الإعتراف بدولة فلسطين أمر وارد

هبة بريس

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطين، مشدداً على أن المملكة المتحدة لن تنتظر إذناً من أي جهة لاتخاذ هذا القرار السيادي.

وفي كلمة خلال جلسة استماع بمجلس اللوردات في لندن، أوضح لامي أن هذا الاعتراف يجب أن يكون جزءاً من مسار سياسي فعلي نحو حل الدولتين، وليس مجرد خطوة رمزية.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تظل قضية عادلة، وأن الشعب الفلسطيني يستحق دولة مستقلة، موضحاً أن الاعتراف بفلسطين يمثل التزاماً لحزب العمال ضمن برنامجه الانتخابي.

وأضاف لامي أن حل الدولتين هو الخيار الواقعي الوحيد، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع فرنسا والسعودية للتحضير لمؤتمر نيويورك الذي يهدف لإبقاء هذا الخيار قائماً.

وختم بالتأكيد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون بداية لمسار سياسي حقيقي، مشدداً على أهمية دور بريطانيا بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن في تحقيق تقدم ملموس نحو هذا الهدف.