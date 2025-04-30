وزير الخارجية البريطاني: الإعتراف بدولة فلسطين أمر وارد
هبة بريس
أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطين، مشدداً على أن المملكة المتحدة لن تنتظر إذناً من أي جهة لاتخاذ هذا القرار السيادي.
وفي كلمة خلال جلسة استماع بمجلس اللوردات في لندن، أوضح لامي أن هذا الاعتراف يجب أن يكون جزءاً من مسار سياسي فعلي نحو حل الدولتين، وليس مجرد خطوة رمزية.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تظل قضية عادلة، وأن الشعب الفلسطيني يستحق دولة مستقلة، موضحاً أن الاعتراف بفلسطين يمثل التزاماً لحزب العمال ضمن برنامجه الانتخابي.
وأضاف لامي أن حل الدولتين هو الخيار الواقعي الوحيد، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع فرنسا والسعودية للتحضير لمؤتمر نيويورك الذي يهدف لإبقاء هذا الخيار قائماً.
وختم بالتأكيد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون بداية لمسار سياسي حقيقي، مشدداً على أهمية دور بريطانيا بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن في تحقيق تقدم ملموس نحو هذا الهدف.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
الوزير لامي دار خطوة جريئة وتاريخية فدعم الفلسطينيين.
الموقف البريطاني غادي يزيد يعزل الاحتلال سياسياً.
المجتمع الدولي خاصو يواكب بريطانيا فهذ التوجه.
حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل.
الموقف ديال بريطانيا كيشجع وكيبين بلي القضية الفلسطينية ما بقاتش منعزلة.
بريطانيا خاصها تكون صوت الحق داخل مجلس الأمن.
بريطانيا عندها مسؤولية تاريخية وعليها تصحح الأخطاء ديال الماضي.
الشعب الفلسطيني يستحق دولة حرة وذات سيادة.
هاد القرار البريطاني يبين بداية وعي دولي بالحق الفلسطيني.
هاد الاعتراف يقدر يفتح باب جديد للسلام فالمنطقة.
التنسيق مع فرنسا والسعودية خطوة ذكية باش ينجح المؤتمر.
فلسطين تستحق الاعتراف بيها من كل الدول الحرة.
كاين أمل فهاد التطورات ولكن خاص التزام فعلي.
صوت لامي اليوم كان صوت الشعوب لي كتآمن بالعدالة.
الاعتراف بفلسطين خطوة مهمة فطريق الاستقلال والسيادة.
ماشي أي قرار رمزي، خاصو يكون فعلاً بداية لمسار حقيقي.
نتمناو ما تكونش مجرد تصريحات انتخابية وتمشي للواقع.