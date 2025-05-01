ترامب: الطفل الأميركي سيحصل على “دميتين فقط” بسبب الصين
هبة بريس – وكالات
أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بأن الرسوم الجمركية التي فرضها قد تتسبب في انخفاض المنتجات وزيادة سعرها في الولايات المتحدة.
وقال ترامب إن الأطفال الأميركيين قد “يحصلون على دميتين بدلا من 30” ، ولكن الصين ستعاني بشكل أكبر في حربه التجارية.
وحاول الرئيس الأميركي طمأنة مواطني بلاده الذين يساورهم القلق من أن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى ركود، بعدما أظهر تقرير حكومي جديد أن الاقتصاد الأميركي قد انكمش خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
ارتفاع الأسعار غادي يؤثر على المواطن.
الاقتصاد الأمريكي بدأ ينكمش.
التجارة الدولية غادي تتأثر بشكل كبير.
التبعات الاقتصادية كتأثر على الجميع.
الآثار السلبية للرسوم بدأو يظهروا.
حرب الرسوم ما غاديش تجيب الخير.
الركود غادي يزيد مع هاد السياسات.
التصريحات ديال ترامب ما كافياش.
الأطفال الأمريكيين غادي يشريوا أقل.
الصين غادي تعاني أكثر من أمريكا.
الحكومة الأمريكية ما عندها حلول فعالة.
المواطن هو اللي غادي يضر من الرسوم.
الاقتصاد الأمريكي مازال في أزمة.
الرسوم الجمركية غادي تأثر على الأسعار.