ترامب: الطفل الأميركي سيحصل على “دميتين فقط” بسبب الصين

هبة بريس – وكالات

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بأن الرسوم الجمركية التي فرضها قد تتسبب في انخفاض المنتجات وزيادة سعرها في الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن الأطفال الأميركيين قد “يحصلون على دميتين بدلا من 30” ، ولكن الصين ستعاني بشكل أكبر في حربه التجارية.

وحاول الرئيس الأميركي طمأنة مواطني بلاده الذين يساورهم القلق من أن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى ركود، بعدما أظهر تقرير حكومي جديد أن الاقتصاد الأميركي قد انكمش خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري.