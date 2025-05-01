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الرئيس السوري، أحمد الشرع
الرئيس السوري، أحمد الشرع

إسرائيل تهدد الرئيس السوري أحمد الشرع برد “قوي وخطير”

1 مايو، 2025 - 10:47 مساءً
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هبة بريس

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتوجيه رد “قوي وخطير” إلى النظام السوري، إذا تواصلت الاعتداءات على الأقلية الدرزية، وذلك عقب اشتباكات دامية شهدتها منطقة قرب دمشق خلال اليومين الماضيين.

وأكد كاتس التزام بلاده بحماية أبناء الطائفة الدرزية، قائلاً إن رسالة واضحة قد تم توجيهها إلى النظام السوري، مفادها أن “منع هذه الهجمات يقع ضمن مسؤوليته المباشرة”.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن أي فشل في وقف هذه الاعتداءات سيقابل برد إسرائيلي “كبير وبقوة”، مشيراً إلى أن بلاده تراقب الوضع عن كثب.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بإجلاء عدد من المواطنين السوريين الدروز لتلقي العلاج داخل إسرائيل.

1 مايو، 2025 - 10:47 مساءً
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