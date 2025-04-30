الحكومة السويسرية تعلن حظر حركة حماس

هبة بريس

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، عن حظر حركة حماس وكل الجماعات المرتبطة بها، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من 15 ماي المقبل.

ويأتي هذا القرار بعد خطوة مماثلة اتخذتها ألمانيا في أعقاب هجمات 7 أكتوبر 2023، التي أودت بحياة نحو 1200 شخص في إسرائيل، وأسفرت عن احتجاز أكثر من 200 آخرين ونقلهم إلى قطاع غزة.

وينص الحظر السويسري على منع كافة أنشطة الحركة ودعمها داخل الأراضي السويسرية، مع منح السلطات صلاحيات لفرض حظر دخول أو ترحيل من تعتبرهم مرتبطين بها.

وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء يهدف كذلك إلى منع حماس من استغلال النظام المالي السويسري لتمويل أنشطتها.