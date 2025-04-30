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صورة تعبيرية للشرطة الجزائرية
صورة تعبيرية للشرطة الجزائرية

الفساد ينخر دولة الكابرانات.. محاكمة 15 شخصًا في فضيحة تزوير “الباسبورات” بالجزائر

30 أبريل، 2025 - 5:45 مساءً
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هبة بريس

في مشهد يفضح الفساد المستشري داخل دواليب دولة الكابرانات الغنية بالبترول والغاز، تفككت خيوط شبكة إجرامية متورطة في تزوير جوازات سفر جزائرية لفائدة مهاجرين غير شرعيين مقيمين في أوروبا. هذه الشبكة استغلت حاجة هؤلاء لتسوية أوضاعهم القانونية مقابل مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 2500 يورو.

وفي هذا السياق، قرر رئيس القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بمحكمة الدار البيضاء، تأجيل محاكمة 15 متهمًا إلى غاية 14 ماي الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهم الموقوف “ز. أيمن”.

التحقيقات التي أجرتها نيابة القطب السيبراني في العاصمة وجّهت للموقوفين سلسلة من التهم، من بينها: تكوين جمعية أشرار، واستغلال النفوذ للحصول على مزايا غير مستحقة من الإدارات العمومية، بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة.

كما تم توجيه اتهامات تتعلق بإدخال بيانات احتيالية في أنظمة معلوماتية عمومية، والتزوير في وثائق سفر ووثائق إدارية بهدف استخراج جوازات سفر لأشخاص يعلمون أنهم لا يملكون أي حق قانوني فيها.

30 أبريل، 2025 - 5:45 مساءً
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