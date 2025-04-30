close button
وهبي يهنئ غريمه بنكيران.. هل خطوة مفاجئة أم تمهيد لتحالفات جديدة؟

وهبي يهنئ غريمه بنكيران.. هل خطوة مفاجئة أم تمهيد لتحالفات جديدة؟

30 أبريل، 2025 - 4:41 مساءً
23

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في خطوة لم يتوقعها الكثيرون ، بعث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، رسالة تهنئة إلى عبد الإله بنكيران بعد إعادة انتخابه على رأس الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهو ما أشعل فتيل جدل واسع داخل أروقة “البام” وأثار موجة من الاستفهامات حول النوايا السياسية وراء هذه الخطوة حتى وإن كانت جيدة وفق تقاليد الاحزاب .

الرسالة التي حملت كلمات التقدير والتهنئة لبنكيران، لم تمر مرور الكرام، بل كانت بمثابة الشرارة التي أثارت الكثير من النقاشات داخل حزب الجرار، حيث اعتبر البعض أن الخطوة كانت متسرعة، وأنها تحمل في طياتها رسائل سياسية رمزية قد تحمل تداعيات أكبر مما يبدو عليه الأمر.

وكان لبعض القيادات داخل “البام” اعتراضات واضحة، متسائلين عن توقيت هذه المبادرة في سياق سياسي مشحون يشهد توترات تاريخية بين الحزبين، فما بين اتهامات سياسية وشخصية بين وهبي وبنكيران في السابق، بدا أن الأمور قد تزداد تعقيدًا.

اللافت في هذه الحكاية هو رد فعل بنكيران نفسه، الذي اعتبر التهنئة مفاجأة سياسية غير متوقعة، بل وأشاد بها علنًا، مشيرًا إلى أنها خطوة إيجابية من خصم طالما خاض معه صراعات علنية، هذا الموقف ألقى مزيدًا من الغموض على ما يجرى في الكواليس السياسية بين الحزبين، وجعل الكثيرين يتساءلون عن مدى وجود تنسيق أو تغير في العلاقة بين “البام” و”البيجيدي”.

لكن السؤال الذي يبقى مفتوحًا هو: هل كانت هذه التهنئة مجرد تصرف شخصي من وهبي، أم أن هناك نية لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الحزبين؟ وعلى الرغم من أن مواقف القيادات الحزبية في “البام” كانت متباينة، إلا أن الغموض حول موقف الحزب الرسمي يظل مستمرًا، ليترك الباب مفتوحًا لتأويلات عدة حول المستقبل السياسي للأصالة والمعاصرة وما إذا كانت هناك نية لتغيير الاصطفافات السياسية في البلاد.

تظل الأنظار مشدودة إلى المستقبل، إذ يعتقد البعض أن هذا التبادل غير المتوقع للتهاني قد يكون بداية لفصل جديد في الساحة السياسية المغربية، بينما يراه آخرون مجرد خطوة لا تحمل أبعادًا استراتيجية كبيرة، بل مجرد سلوك شخصي يخص وهبي وحده.

30 أبريل، 2025 - 4:41 مساءً
23

مقالات ذات صلة

غياث يدافع عن رئيس الحكومة: "أخنوش ليس مشروع فرد بل هو رئيس منتخب"

غياث يدافع عن رئيس الحكومة: “أخنوش ليس مشروع فرد…

2025-04-30 / 15:29
بتعليمات ملكية.. بوريطة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي

بتعليمات ملكية.. بوريطة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي

2025-04-30 / 14:49
مبادرة ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.. آفاق التنمية والتحديات

مبادرة ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.. آفاق التنمية…

2025-04-30 / 14:17
بنكيران

حزب مغربي يجدد دعمه لمغربية الصحراء.. وهل لديه شك…

2025-04-30 / 12:05
الحكومة تجدد التزامها بالحوار الاجتماعي وتستعرض تدابير تحسين الدخل والمعاشات

الحكومة تجدد التزامها بالحوار الاجتماعي وتستعرض تدابير تحسين الدخل…

2025-04-30 / 11:38
رشيد الطالبي العلمي

الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وفود من قطر والبحرين

2025-04-29 / 23:32
وزير الخارجية ناصر بوريطة

بوريطة يتباحث مع رئيس الكونغرس ومجلس الشيوخ الكولومبيين

2025-04-29 / 21:52
البرلماني سعيد البرنيشي

البرلماني سعيد البرنيشي يدق ناقوس الخطر حول أزمة الصحة…

2025-04-29 / 21:29
محمد العزاوي

إدانة رئيس جماعة وجدة بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في…

2025-04-29 / 21:19
الصحراء المغربية

تجديد تمثيلية الصحراويين.. نحو حل ديمقراطي ومتوازن للقضية الوطنية

2025-04-29 / 20:14

‫23 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى