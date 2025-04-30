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بالتفاصيل.. أشهر حوادث انقطاعات الكهرباء في العالم

بالتفاصيل.. أشهر حوادث انقطاعات الكهرباء في العالم

30 أبريل، 2025 - 4:29 مساءً
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هبة بريس

تفاجأ السكان في إسبانيا والبرتغال بانقطاع التيار الكهربي ابتداء من ظهر يوم الاثنين، وهو أمر نادر الحدوث بهذا الحجم في قارة أوروبا.

وخرج أول إعلان رسمي من شركة الكهرباء البرتغالية التي تحدثت ظهر اليوم عن انقطاع “كبير” للتيار في شبه جزيرة أيبيريا، شمل أيضا إسبانيا وجزءا من فرنسا.

كما أعلنت شركة توزيع الطاقة الإسبانية عن الانقطاع هي الأخرى، وقالت إن استعادة الكهرباء في مناطق واسعة من البلاد قد تستغرق من 6 إلى 10 ساعات.

ولا تعد حادثة انقطاع الكهرباء التي شهدتها اسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا الازلى من نوعها , حيث سبقتها حوادث أخرى.

1965: انقطاع تاريخي في أميركا وكندا

في مساء يوم 9 نوفمبر 1965، عاش سكان شمال شرق الولايات المتحدة ومقاطعة أونتاريو الكندية واحدة من أكثر الليالي رعبًا في التاريخ الحديث، بعدما انقطعت الكهرباء عن ثماني ولايات كبرى بشكل مفاجئ.

و دام انقطاع التيار 13 ساعة متواصلة، وشلّ الحركة في محطات المترو والمصاعد وتسبب باختناقات مرورية خانقة، بل حتى بحالات شغب في الشوارع والسجون.

في النهاية، كشفت التحقيقات أن السبب كان خطأ بشري بسيط أدى إلى تحميل زائد على شبكات الكهرباء في نيويورك ونيو إنغلاند.

2003: إيطاليا تغرق في الظلام

يوم 28 سبتمبر 2003، شهدت إيطاليا أسوأ انقطاع للكهرباء منذ الحرب العالمية الثانية، بعد توقّف الإمدادات القادمة من فرنسا وسويسرا.

وغرق أكثر من 55 مليون شخص في الظلام باستثناء سكان جزيرة سردينيا، كما تضررت مناطق في سويسرا المجاورة.

و توقفت القطارات وتعثرت الفعاليات الثقافية والفنية، وعاشت البلاد حالة من الشلل التام. وبالرغم من تشغيل مولدات الطوارئ في المستشفيات والفاتيكان، استغرق الأمر نحو 18 ساعة لإعادة الكهرباء بالكامل.

2015: تركيا في ظلام لم تعرفه منذ زلزال مرمرة

في 31 مارس 2015، ضرب انقطاع شامل للتيار الكهربائي كافة أنحاء تركيا، بما في ذلك العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول. تسبب الانقطاع في فوضى عارمة، تعطلت إشارات المرور، توقفت وسائل النقل، وانذر المستشفيات بالخطر.

و قدرت الخسائر الاقتصادية بما يفوق 700 مليون دولار، وأثّر الانقطاع على أكثر من 76 مليون شخص. وعزت السلطات السبب إلى خلل تقني، تفاقم بعد أن فصلت الشبكة الأوروبية نفسها عن الشبكة التركية كإجراء وقائي.

2019: أميركا الجنوبية تفقد التيار في لحظة واحدة

في صباح يوم الأحد 16 يونيو 2019، شهدت قارة أميركا الجنوبية انقطاعاً غير مسبوق للتيار الكهربائي. أثّر الانقطاع في الأرجنتين، وأجزاء واسعة من أوروغواي وباراغواي، تاركًا حوالي 50 مليون شخص بلا كهرباء.

الخلل في نظام الربط الكهربائي تسبب في توقف شبه كامل للحياة في العديد من المدن. ومع حلول المساء، تمكّنت السلطات من استعادة الطاقة بشكل تدريجي في أغلب المناطق.

30 أبريل، 2025 - 4:29 مساءً
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