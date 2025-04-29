بوريطة يتباحث مع رئيس الكونغرس ومجلس الشيوخ الكولومبيين

هبة بريس – الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع رئيس الكونغرس ومجلس الشيوخ الكولومبيين، إيفرايين خوسي سيبيدا سارابيا.

وأوضح سيبيدا سارابيا، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أن البرلمان الكولومبي يرفض الموقف “المخجل” للحكومة الكولومبية المتمثل في الاعتراف بالكيان الوهمي، منددا، في السياق ذاته، بالروابط المثبتة بين هذا الأخير والإرهاب الدولي، لاسيما بالنظر للتواطؤ القائم بين حركة “البوليساريو” الانفصالية وحزب الله.

كما سلط الضوء على أهمية التعاون مع المغرب، مذكرا بتبني مجلس الشيوخ الكولومبي لقرارين لفائدة تعزيز “العلاقات التاريخية” مع المملكة وسحب الاعتراف بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة من قبل حكومة بوغوتا.

وجدد، في هذا الصدد، التزام البرلمان الكولومبي بالاستمرار في تعزيز “روابط الصداقة” القائمة بين كولومبيا والمغرب.