رابطة قضاة المغرب تهنئ محمد رضوان انتخابه رئيسًا للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة

هبة بريس – محمد الهروالي

بعث رئيس رابطة قضاة المغرب، الأستاذ عبد العالي المصباحي، برسالة تهنئة إلى الأستاذ محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة.

وعبّر المصباحي، باسمه وباسم أعضاء ومنخرطي الرابطة، عن صادق التهاني وأطيب المتمنيات بالتوفيق في هذه المسؤولية الجديدة، مشيدًا بمساره المهني وجهوده في خدمة القضاء والدفاع عن استقلاله.

وأكد أن هذا التتويج يعكس المكانة المتقدمة للقضاء المغربي إقليميًا ودوليًا، في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما اعتبره مصدر فخر واعتزاز لكل مكونات الأسرة القضائية المغربية.

واختتمت رسالة التهنئة بالتأكيد على متانة روابط الأخوة والتقدير، متمنيًا للأستاذ محمد رضوان المزيد من التألق والنجاح في مهمته الجديدة لخدمة قضايا العدالة وتعزيز إشعاع المغرب قارياً ودولياً.