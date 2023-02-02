القضاء المغربي يوافق على ترحيل شاب سعودي موقوف إلى بلاده

2023-02-02 / 18:05
0
هبة بريس

وافق القضاء المغربي على تسليم السعودي حسن آل ربيع، المنتمي لعائلة شيعية نشطة سياسيا والموقوف في الرباط منذ منتصف الشهر الماضي، إلى بلاده، على ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس الخميس، في قرار يخشى أن يعرضه لخطر التعذيب بل حكم بالإعدام في السعودية.

وأفاد محاميه محمد صبار لوكالة فرانس برس أنّ محكمة النقض في الرباط “لسوء الحظ استجابت لطلب تسليم حسن آل ربيع”، موضحا أن القرار “لايمكن استئنافه”.

وسيرفع هذا القرار إلى وزير العدل الذي سيرسله إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتوقيع على مرسوم التسليم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأعرب شقيقه أحمد المقيم في كندا الخميس عن شعوره “باحباط حقيقي” إزاء القرار المغربي، مشيرا إلى أنه “لا توجد اثباتات أو أدلة ضد حسن”.

وأوقف آل ربيع البالغ 26 عاما في 14 يناير فيما كان يغادر الرباط نحو تركيا بموجب مذكرة توقيف سعودية صادرة في نوفمبر الماضي تتهمه بالتنسيق “مع أحد الإرهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الإسبانية” في التعليم الثانوي محور مباحثات بين المغرب وإسبانيا

“الإسبانية” في التعليم الثانوي محور مباحثات بين المغرب وإسبانيا

2023-02-02 / 18:20
Photo of جمعية مستخدمي الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة تعقد جمعها العام

جمعية مستخدمي الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة تعقد جمعها العام

2023-02-02 / 17:45
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 4 إصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 4 إصابات جديدة

2023-02-02 / 17:15
Photo of في الذكرى الأولى لوفاته.. أم ريان تضع مولودا ذكرا

في الذكرى الأولى لوفاته.. أم ريان تضع مولودا ذكرا

2023-02-02 / 15:44
Photo of ضجيج وأصوات محركات.. محيط مدرسة بسطات يتحول إلى ورشة حرفية

ضجيج وأصوات محركات.. محيط مدرسة بسطات يتحول إلى ورشة…

2023-02-02 / 15:32
Photo of ميراوي يتباحث مع نظيرته الإسبانية سبل تعزيز التعاون

ميراوي يتباحث مع نظيرته الإسبانية سبل تعزيز التعاون

2023-02-02 / 14:43
Photo of بحضور الحكومة الإسبانية.. أخنوش يبرز الإصلاحات والأوراش الملكية لترسيخ دولة الحق والقانون والحريات

بحضور الحكومة الإسبانية.. أخنوش يبرز الإصلاحات والأوراش الملكية لترسيخ…

2023-02-02 / 13:58
Photo of نشرة إنذارية: طقس بارد من الجمعة إلى الإثنين بهذه المناطق

نشرة إنذارية: طقس بارد من الجمعة إلى الإثنين بهذه…

2023-02-02 / 12:42
Photo of سرقة سلاح شرطي يقود “متشردين” للاعتقال بالبيضاء

سرقة سلاح شرطي يقود “متشردين” للاعتقال بالبيضاء

2023-02-02 / 11:25
Photo of المغرب-إسبانيا: مزور يؤكد أهمية تطوير مشاريع وأنظمة إنتاجية مشتركة

المغرب-إسبانيا: مزور يؤكد أهمية تطوير مشاريع وأنظمة إنتاجية مشتركة

2023-02-02 / 10:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق