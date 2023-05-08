“الحسن الداكي” يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية اليمن

هبة بريس _ الرباط

تعزيزا لعلاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية اليمن، استقبل مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، زوال اليوم الاثنين 08 ماي 2023 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، السيد محسن يحيي طالب أبو بكر رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية اليمن والوفد القضائي المرافق.

وخلال هذا اللقاء استعرض ارئيس النيابة العامة التجربة المغربية في ميدان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والذي يشكل ضمانة مهمة في حماية الحقوق والحريات الأساسية وضمان سيادة القانون ويكشف من خلاله مدى انخراط المغرب الجاد في المنظومة الدولية لمرجعيات حقوق الإنسان.

وقدم الداكي لمحة عن مختلف اختصاصات رئاسة النيابة العامة وعلاقات الشراكة والتعاون التي تجمعها مع العديد من المؤسسات الوطنية في عدة مجالات.

من جهته نوه السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية اليمن بالأواصر التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وأعرب عن أمله بالارتقاء بعلاقات التعاون الثنائية في مجال القضاء وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين ولا سيما في مجال التكوين.

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