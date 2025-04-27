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المعرض الدولي للفلاحة
المعرض الدولي للفلاحة

وفد من عمالة المضيق الفنيدق يزور المعرض الدولي للفلاحة بمكناس

27 أبريل، 2025 - 5:19 مساءً
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هبة بريس

قام وفد من عمالة المضيق الفنيدق بزيارة ميدانية إلى أروقة المعرض الدولي للفلاحة يوم أمس السبت 26 أبريل 2025.

تكون الوفد من 51 شخصًا، شمل أعضاء من التعاونيات المحلية وحاملي المشاريع وأفكار المشاريع في مجالات مرتبطة بالقطاع الفلاحي. الهدف من هذه الزيارة كان الاطلاع عن كثب على مختلف الفضاءات التي يتضمنها المعرض الدولي، الذي يحظى بإقبال واهتمام كبيرين على المستويين الوطني والدولي. وركزت اهتماماتهم على المنتجات المجالية والطبيعية، بالإضافة إلى مجالات الإنتاج الحيواني، اللوازم والآلات الفلاحية، والفلاحة الرقمية.

وفد من عمالة المضيق الفنيدق يزور المعرض الدولي للفلاحة بمكناس

وكانت الزيارة فرصة هامة للمشاركين للحضور في ورشات العمل المتخصصة والندوات التي نظمها المعرض، حيث تم توفير استشارات من مختصين وتقنيين في المجال الفلاحي. كما سادت أجواء من التعاون والتشبيك بين المشاركين، حيث تم تبادل الخبرات والتجارب، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تطوير أنشطتهم الخاصة وأفكار مشاريعهم المستقبلية.

وفد من عمالة المضيق الفنيدق يزور المعرض الدولي للفلاحة بمكناس

من جانبهم، عبر المشاركون في الزيارة عن استحسانهم الكبير لهذه التجربة المثمرة، مؤكدين أن هذه الزيارة كانت فرصة فريدة لتعزيز معرفتهم بمجالات الفلاحة المختلفة. كما أبدوا رغبتهم في المشاركة في فعاليات الدورة المقبلة كعارضين بأروقة هذا المعرض الدولي الفريد، معبرين عن أملهم في أن يسهم ذلك في تعزيز دورهم في تطوير القطاع الفلاحي المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة كانت بدعم من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة المضيق الفنيدق، التي تساهم بشكل فاعل في دعم الأنشطة الفلاحية والمشاريع المحلية.

27 أبريل، 2025 - 5:19 مساءً
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