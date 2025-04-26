مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية توجه نداءً لتقوية الرابطة الروحية والالتزام بالنهج القويم

هبة بريس – أحمد المساعد

في إطار حرصها المستمر على الحفاظ على وحدة الصف واستقامة السير الروحي، دعت مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية كافة المريدين والمريدات إلى تعزيز الرابطة الروحية التي تجمعهم بشيخ الطريقة، الشيخ جمال الدين، متمنية له الشفاء والعافية.

وحسب بلاغ للمشيخة، شددت على أهمية الثبات في التوجه، وعدم الالتفات لأي دعوات أو مزاعم مهما كان مصدرها أو وصفها، مؤكدة أن سلامة التوجه هي الأساس المتين للسير القويم في طريق التصوف الصحيح.

كما ذكّرت المشيخة في نفس البلاغ، بأن الأذكار والأوراد التي تصل إلى المريدين عبر القنوات الرسمية للطريقة هي المصدر الموثوق لكل ما يتعلق بالشؤون الروحية، داعية إلى المثابرة على الالتزام بها، واستدامة إعمار الزوايا بالطهارة والنية الخالصة، وإحياء السلك، وإخراج الصدقات استدرارًا للرحمات وتعرضًا للنفحات الربانية.

وفي سياق آخر، حثت المشيخة أبناء الطريقة على الحذر من الانشغال بمهاترات وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الالتفات إلى المرجفين والمندسين الذين يسعون إلى التشويش والتشكيك في ثوابت الطريقة الراسخة ومؤسساتها المعتمدة.

وختمت المشيخة بدعواتها بأن يحفظ الله المريدين والمريدات من الفتن، ويثبتهم على العهد الصادق، سائلة العلي القدير أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين، ويقر عينه بنصر الدين، إنه سميع مجيب.