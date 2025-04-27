فتاة تدعي المرض للتجول على متن سيارة الإسعاف رفقة صديقاتها في مراكش (فيديو)

هبة بريس – مراكش

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، انتشار فيديو مثير للجدل يظهر ثلاث فتيات وهن يقمن باستغلال سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بطريقة مسيئة ولا مسؤولة بمدينة مراكش.

وحسب المعطيات المتداولة، تعمدت إحدى الفتيات ادعاء تعرضها لمغص حاد في البطن، مما دفع صديقتيها إلى طلب تدخل عناصر الوقاية المدنية لنقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات.

غير أن الفتيات كن يضمرن نية أخرى، حيث عمدت صديقتا “المريضة” إلى تصوير فيديو خلال الرحلة، توثقان فيه استغلال سيارة الإسعاف للتجوال والاستمتاع بجولة عبر شوارع مراكش، في مشهد أثار موجة غضب عارمة. ولم تكتفِ الفتيات بذلك، بل شجعت إحداهن صديقتها على إصدار أنين مصطنع لتأكيد ادعاء المرض.

الفيديو أثار موجة استياء واسعة بين رواد مواقع التواصل، الذين طالبوا الجهات المختصة بالتدخل العاجل ومحاسبة المتورطات، معتبرين الفعل إساءة جسيمة لجهود الوقاية المدنية وإهداراً للموارد العامة.