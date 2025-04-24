الناظور.. القضاء يُنهي مسيرة أخطر مروّج مخدرات بالعروي

هبة بريس – محمد زريوح

أصدرت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بالناظور، يوم أمس الأربعاء، حكماً يقضي بإدانة أحد أبرز تجار المخدرات بمدينة العروي، الملقب بـ“جيليتا”، بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة، وذلك لتورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة وتهديد عناصر من الدرك الملكي.

وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة خطيرة، حيث تسبب المتهم في استنفار أمني كبير أثناء تدخل لعناصر الدرك بمدينة العروي، بعدما قام بإشهار بندقية في وجههم في محاولة فاشلة لمنع توقيفه، وهو ما كشف عن خطورته الكبيرة وجرأته على مواجهة السلطة.

وتشير معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة، إلى أن “جيليتا” كان يُعتبر أحد الأسماء البارزة في عالم الاتجار بالمخدرات الصلبة بالمنطقة، وقد ظل لفترة طويلة تحت مجهر الأجهزة الأمنية، قبل أن يتم توقيفه بعد كمين محكم.

ويأتي هذا الحكم القضائي الصارم، في سياق سياسة أمنية صارمة تنهجها السلطات المحلية، في سبيل مكافحة الجريمة المنظمة، خصوصاً تلك المرتبطة بترويج المخدرات التي تُهدد الأمن العام وتستهدف فئات هشة من المجتمع، وخاصة الشباب.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية حظيت باهتمام واسع في أوساط الرأي العام المحلي، نظراً لخطورة المتهم وسجله الإجرامي، فيما أشادت فعاليات مدنية بالأحكام الصادرة، معتبرة إياها خطوة إيجابية نحو ترسيخ العدالة وتعزيز الإحساس بالأمن في المنطقة.