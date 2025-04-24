رسميا.. المغرب يعادل الشهادات الفرنسية تلقائيا
هبة بريس – الرباط
في خطوة نوعية تهدف الى تيسير ولوج الخريجين إلى سوق الشغل، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7392 قرار جديد يُقر المعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه المحصل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية مع الشهادات الوطنية المغربية.
ويهدف هذا القرار إلى تجاوز التعقيدات التي كانت ترافق مسطرة المعادلة التقليدية، والتي كانت تتطلب مسارًا إداريًا طويلاً يبدأ بإيداع الملفات ويمر عبر دراسة اللجان المتخصصة، وصولًا إلى إصدار القرار ونشره في الجريدة الرسمية، ما كان يعرقل فرص ولوج عدد من حاملي الشهادات الفرنسية إلى المباريات العمومية أو فرص الشغل داخل المغرب.
ويشمل القرار الجديد شهادات صادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية في مجموعة من التخصصات، من بينها العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والعلوم الدقيقة، والعلوم التدبيرية والإنسانية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتزايد طلبات المعادلة المتعلقة بالشهادات الفرنسية، والتي تمثل أكثر من 60% من إجمالي الطلبات التي تتوصل بها الوزارة سنويًا، ما يجعل القرار بمثابة تسهيل إداري مهم لفئة واسعة من الخريجين المغاربة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
12 تعليقات
القرار هذا مهم بزاف باش يعاون الخريجين للحصول على فرص عمل. .
خطوة مزيانة لكن خاصنا نراقبوا التطبيق باش ما يتخلقوش مشاكل جديدة. .
العجب حشوما وبزاااف
يعادلون شواهد فرنسا ولا يعادلون الشواهد المحصل عليها من المدارس الخاصة العليا بالمغرب (لي أصلا مرخصين من طرف الوزارة)
كانخصنا المزيد من هاد النوع ديال القرارات باش نسهلو الطريق على الشباب. .
الحمد لله أخيرًا غادي ندوزو هاد المعانات مع المعادلة. .
القرار جاء في الوقت المناسب ويعطي فرصة أكبر للحاصلين على الشهادات الفرنسية. .
القرار غادي يسهل الأمور على كثير من الشباب لي درسوا ففرنسا. .
هذه خطوة مهمة في صالح الخريجين الشباب باش يدخلو سوق الشغل بسهولة أكبر. .
نتمنى أن هاد القرار يكون بداية لتسريع الإجراءات الإدارية فمجالات أخرى. .
من خلال هذا القرار غادي يكونو بزاف ديال الناس مستفدين من دون تأخير. .
بزااف من الناس كانوا معطلين فهاد العملية، دابا القرار غادي ينهي المشاكل. .
كانت الناس في حيرة طويلة مع المساطر الإدارية، والحمد لله جا الحل. .