رسميا.. المغرب يعادل الشهادات الفرنسية تلقائيا

هبة بريس – الرباط

في خطوة نوعية تهدف الى تيسير ولوج الخريجين إلى سوق الشغل، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7392 قرار جديد يُقر المعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه المحصل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية مع الشهادات الوطنية المغربية.

ويهدف هذا القرار إلى تجاوز التعقيدات التي كانت ترافق مسطرة المعادلة التقليدية، والتي كانت تتطلب مسارًا إداريًا طويلاً يبدأ بإيداع الملفات ويمر عبر دراسة اللجان المتخصصة، وصولًا إلى إصدار القرار ونشره في الجريدة الرسمية، ما كان يعرقل فرص ولوج عدد من حاملي الشهادات الفرنسية إلى المباريات العمومية أو فرص الشغل داخل المغرب.

ويشمل القرار الجديد شهادات صادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية في مجموعة من التخصصات، من بينها العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والعلوم الدقيقة، والعلوم التدبيرية والإنسانية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتزايد طلبات المعادلة المتعلقة بالشهادات الفرنسية، والتي تمثل أكثر من 60% من إجمالي الطلبات التي تتوصل بها الوزارة سنويًا، ما يجعل القرار بمثابة تسهيل إداري مهم لفئة واسعة من الخريجين المغاربة.