عمدة مكناس ينوه بتنظيم معرض الفلاحة ويشيد باستقبال ولي العهد (فيديو)
هبة بريس – ع محياوي
عبّر عمدة مدينة مكناس عباس لغماري عن بالغ اعتزازه وافتخاره بالتنظيم الكبير الذي يعرفه المعرض المنظم على تراب مدينة مكناس، مشيداً بالمجهودات الجبارة التي بذلها كافة المنظمين للمعرض، من سلطات محلية وإقليمية وعلى رأسهم عامل عمالة مكناس ” عبد الغني الصبار” ومندوب معرض الفلاحة الذي حضي بتنويه الجميع لما قدمه من مجهودات لإنجاح المعرض، حيث ساهموا في إخراج هذا الحدث في أبهى حلة.
كما نوه الرئيس بحسن تنظيم الاستقبال الرسمي الذي خصص لولي العهد الأمير مولاي الحسن، والذي مرّ في أجواء متميزة طبعها الاحترام، والاعتزاز، والتقدير الكبير لشخصه الكريم. واعتبر أن هذا الحدث التاريخي يُعدّ فخراً للجماعة وساكنتها، ويعكس الثقة المولوية الغالية التي تحظى بها.
واختتم العمدة كلمته بالتأكيد على أن الجماعة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تعزز التنمية المحلية وتُشرف المدينة و بدورها الساكنة نوهت بتقدم الأشغال بالمدينة رغم أن منتخبون من الحزب الحاكم كانوا يعرقلون تنمية المدينة والساكنة أخدت موقف منهم في الاستحقاقات المقبلة ، كما تقدم الرئيس بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا العرس التنموي والثقافي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
16 تعليقات
ولي العهد حضر والناس حسات بالفخر والعز فداك النهار.
كل الشكر للناس اللي خدمو من وراء الستار باش ينجح المعرض.
المدينة كتنوض على رجليها ورجعات كتحرك فطريق صحيح.
المعرض ماشي غير فلاحي، راه عندو قيمة ثقافية وتنموية.
تنظيم بحال هادا كيعطي أمل كبير فمستقبل المدينة.
المجتمع المدني تا هو عندو دور فنجاح بحال هاد التظاهرات.
الاستقبال ديال ولي العهد كان فالمستوى وكيشرّف المدينة.
المدينة خاصها تبقى على هاد النهج وتزيد القدّام.
تنويه العمدة بالمجهودات كيبين روح الاعتراف بالخير.
اللي كانو كيعطلو التنمية باين ساكنة مكناس عرفات طريقها معاهم.
تنظيم المعرض ماشي ساهل، ولكن الفريق خدم بقلبو.
ساكنة مكناس فرحانة بهاد العرس التنموي لي دار وسطهم.
المعرض كيعكس صورة حضارية على المدينة وقدراتها التنظيمية.
مكناس تستاهل تكون فواجهة التنمية والاهتمام.
مكناس بينات اليوم باللي قادرة تنظم أحداث كبار بحال هاد المعرض.
فعلاً، عامل مكناس والمندوب دارو خدمة تستحق التنويه.