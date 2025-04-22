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عمدة مكناس
عمدة مكناس

عمدة مكناس ينوه بتنظيم معرض الفلاحة ويشيد باستقبال ولي العهد (فيديو)

22 أبريل، 2025 - 11:45 مساءً
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هبة بريس – ع محياوي

عبّر عمدة مدينة مكناس عباس لغماري عن بالغ اعتزازه وافتخاره بالتنظيم الكبير الذي يعرفه المعرض المنظم على تراب مدينة مكناس، مشيداً بالمجهودات الجبارة التي بذلها كافة المنظمين للمعرض، من سلطات محلية وإقليمية وعلى رأسهم عامل عمالة مكناس ” عبد الغني الصبار” ومندوب معرض الفلاحة الذي حضي بتنويه الجميع لما قدمه من مجهودات لإنجاح المعرض، حيث ساهموا في إخراج هذا الحدث في أبهى حلة.

كما نوه الرئيس بحسن تنظيم الاستقبال الرسمي الذي خصص لولي العهد الأمير مولاي الحسن، والذي مرّ في أجواء متميزة طبعها الاحترام، والاعتزاز، والتقدير الكبير لشخصه الكريم. واعتبر أن هذا الحدث التاريخي يُعدّ فخراً للجماعة وساكنتها، ويعكس الثقة المولوية الغالية التي تحظى بها.

واختتم العمدة كلمته بالتأكيد على أن الجماعة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تعزز التنمية المحلية وتُشرف المدينة و بدورها الساكنة نوهت بتقدم الأشغال بالمدينة رغم أن منتخبون من الحزب الحاكم كانوا يعرقلون تنمية المدينة والساكنة أخدت موقف منهم في الاستحقاقات المقبلة ، كما تقدم الرئيس بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا العرس التنموي والثقافي.

22 أبريل، 2025 - 11:45 مساءً
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