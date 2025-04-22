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الملك محمد السادس
الملك محمد السادس

الملك محمد السادس يعزي أسرة الفنان الراحل محسن جمال

22 أبريل، 2025 - 10:16 مساءً
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هبة بريس – الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محسن جمال.

وقال الملك في هذه البرقية: “تلقينا، ببالغ التأثر والأسى، النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله ورضاه، الفنان المرحوم محسن جمال، أحسن الله قبوله إلى جواره”.

وأضاف الملك: “بهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأسرته الفنية الكبيرة، ولسائر أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان مطرب وملحن بارز ساهم لما يزيد عن أربعة عقود من العطاء الفني الزاخر في تجديد الأغنية المغربية وإثراء خزانتها بأعمال متميزة لا زالت تحظى بإعجاب وتقدير عشاق الطرب المغربي الأصيل”.

ومما جاء في هذه البرقية أيضا: “وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، فإننا نضرع إليه عز وجل بأن يشمل فقيدكم العزيز بواسع كرمه ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويجعله ممن يجدون ما عملوا من خير محضرا، ويلقيه نضرة وسرورا، في نعيم مقيم”.

22 أبريل، 2025 - 10:16 مساءً
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