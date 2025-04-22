الملك محمد السادس يعزي أسرة الفنان الراحل محسن جمال
هبة بريس – الرباط
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محسن جمال.
وقال الملك في هذه البرقية: “تلقينا، ببالغ التأثر والأسى، النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله ورضاه، الفنان المرحوم محسن جمال، أحسن الله قبوله إلى جواره”.
وأضاف الملك: “بهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأسرته الفنية الكبيرة، ولسائر أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان مطرب وملحن بارز ساهم لما يزيد عن أربعة عقود من العطاء الفني الزاخر في تجديد الأغنية المغربية وإثراء خزانتها بأعمال متميزة لا زالت تحظى بإعجاب وتقدير عشاق الطرب المغربي الأصيل”.
ومما جاء في هذه البرقية أيضا: “وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، فإننا نضرع إليه عز وجل بأن يشمل فقيدكم العزيز بواسع كرمه ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويجعله ممن يجدون ما عملوا من خير محضرا، ويلقيه نضرة وسرورا، في نعيم مقيم”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
16 تعليقات
الله يصبر العائلة ديالو وكل محبّيه.
كان الصوت ديالو كيحمل إحساس صادق بزاف.
أعمالو غتبقى عايشة فرؤوس المغاربة سنين طويلة.
الملك دائما حاضر فتكريم الفنانة حتى بعد وفاتهم.
الله يرحمو ويوسع عليه، كان فنان بمعنى الكلمة.
رحم الله فنانا خلوقا ومحترما، ونسأل الله له المغفرة.
تعازينا الحارة لكل الأسرة الفنية فهاد المصاب.
البرقية ديال سيدنا فيها لمسة إنسانية مؤثرة.
الجيل الجديد خاصو يتعلم من أعمال محسن جمال.
أربعة عقود من العطاء ماشي ساهلة، الله يرحم لي عطا.
هاد النوع من الفنانين ما كيتعوضوش.
محسن جمال غادرنا ولكن الإبداع ديالو باقي منقوش.
فقدناه ولكن الفن ديالو باقي حي بينا.
محسن جمال بصم اسمو فالغناء المغربي الأصيل.
تعزية ملكية كتدل على قيمة هاد الفنان فالساحة المغربية.
محسن جمال عطى بزاف للأغنية المغربية ومشا فصمت.