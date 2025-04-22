ضياع وثائق من ملف جريمة قتل “سيف الدين ” يثير شكوك والدته (فيديو)

هبة بريس – الدار البيضاء

سيف الدين، الشاب الذي قُتل بطريقة بشعة قرب قيسارية الحي المحمدي بالدار البيضاء، راح ضحية جريمة أثناء محاولته إنقاذ فتاتين من اعتداء محتمل، قبل أن يُقتل في ظروف صادمة خلفت أثرًا نفسيًا كبيرًا لدى محيطه.

ومع استمرار المحاكمة، تفاجأت والدته باختفاء بعض الوثائق من الملف القضائي، رغم تأكيدها أنها كانت مدرجة سابقًا، ما يطرح علامات استفهام حول وجود خلل أو تدخل غير مفهوم داخل مسار الملف.

ورغم إشادتها بعدالة القضاء المغربي وثقتها في القضاة، تطالب الأم اليوم بأن يقف الجميع إلى جانبها وإلى جانب حق ابنها، الذي دفع حياته ثمناً لشهامته ورغبته في إنقاذ شابتين من خطر داهم.

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