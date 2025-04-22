تازة.. استمرار عملية هدم الأكشاك بشارع علال الفاسي استعدادًا لورش التهيئة الكبرى

هبة بريس- ع محياوي

تحت إشراف السلطات المحلية وبتنسيق مع المصالح المختصة، تتواصل بمدينة تازة عملية هدم عدد من الأكشاك والبراريك القصديرية المتواجدة على طول شارع علال الفاسي، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق ورش إعادة تهيئة وتوسعة الشارع، بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لتحسين جمالية الفضاء الحضري للمدينة.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج شامل يروم الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين ظروف السير والجولان، حيث أعطى رئيس جماعة تازة، منير شنتير، يوم الخميس 10 أبريل 2025، الانطلاقة الرسمية للأشغال، في إطار لجنة مختلطة ضمت عدة مصالح تقنية.

ورش التهيئة يمتد على مسافة تقارب 1200 متر، ويشمل ثلاث مقاطع رئيسية:

من مدارة أوريدة إلى غاية المركز الحضري بيت غلام؛

من المستوصف الحضري الأول إلى تقاطع مسجد بيت غلام وشارع سبتة؛

ومن مسجد بيت غلام إلى ملتقى شارع محمد الخامس.

ويشمل المشروع كذلك إنشاء مدارتين: الأولى قرب المركز الصحي الحضري، والثانية قرب مسجد بيت غلام، عند تقاطعات حيوية مع شارعي الجولان وسبتة.

بكلفة مالية تُقدّر بـ20 مليون درهم، ستشمل أشغال التهيئة تزفيت الطريق بالإسفلت الساخن، وتحديث الأرصفة والطوارات، وتطوير الإنارة العمومية، والتأثيث الحضري، بالإضافة إلى تجديد شبكة الماء الصالح للشرب وتحويل بعض الشبكات الأساسية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الورش الحيوي يُعد فقط انطلاقة لمشاريع تهيئة أخرى ستعرفها المدينة خلال الفترة المقبلة، حيث ستشمل الأشغال المقبلة كلاً من شارع محمد الخامس، وشارع 3 مارس، وشارع بئر أنزران.