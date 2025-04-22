تفكيك شبكة تزوير تهرّب مهاجرين بعقود وهمية في مليلية المحتلة

هبة بريس – محمد زريوح

في خطوة أمنية جديدة، تمكنت السلطات بمدينة مليلية المحتلة من تفكيك خلية متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية، بعد توقيف خمسة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بشبكة احتيالية تسهّل حصول مهاجرين على تصاريح إقامة بطرق غير قانونية، مستعملةً عقود عمل وسكن وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.

وجاء الكشف عن هذه الشبكة بعد عملية دقيقة نفذتها وحدة مكافحة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق التابعة للمديرية العامة للشرطة، والتي انطلقت تحرياتها منذ فبراير 2025. وتعود بداية القضية إلى طلب تقدمت به مواطنة مغربية للحصول على إقامة بصفتها من ذوي الحقوق، ليتبين لاحقًا أن عقد العمل وكشوفات الأجر الخاصة بزوجها المزعوم مزورة.

ووفقًا لبيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، فقد أسفرت التحقيقات عن توقيف “العامل” المزعوم وصاحب العمل، بعد التحقق من أن العلاقة المهنية التي جرى التصريح بها لا وجود لها. ولم تقف التحقيقات عند هذا الحد، إذ تبيّن أيضًا أن عقد السكن المستخدم في الملف مزوّر، مما أدى إلى توقيف شخص ثالث، في حين لا يزال شريكه في السكن الوهمي في حالة فرار.

وأوضحت معطيات إضافية أن المحققين رصدوا ثلاث حالات أخرى لمواطنين مغاربة سجلوا أنفسهم في نفس العنوان الوهمي دون أي صلة به، وتم توقيف اثنين منهم بينما يستمر البحث عن الثالث. وتأتي هذه الواقعة بعد حالة مشابهة في أبريل الجاري، تورطت فيها سيدة ادعت علاقة شراكة مع إسباني مستندة إلى عقد إيجار مزور، وشملت التحقيقات محاميها المشتبه بدوره في تقديم الوثائق المفبركة.