ميداوي: تم تخصيص 200 مليون درهم لتعبئة كفاءات مغاربة العالم
هبة بريس
أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار 2025-2028، خصص، لأول مرة، غلافا ماليا بقيمة 200 مليون درهم لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا الغلاف المالي المخصص لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج يهدف إلى تشجيع ميكانيزمات محددة لاستقطاب الأدمغة المغربية العاملة في الخارج، من أجل المساهمة في تطوير البحث العلمي بالمغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعبئة الكفاءات الوطنية عبر العالم.
وأضاف الوزير أن هذا التوجه يسعى، أيضا، إلى تحفيز هذه الكفاءات على العودة والانخراط داخل المؤسسات الجامعية ومراكز البحث الوطنية، بما يعزز دينامية الابتكار ويساهم في نقل الخبرات والمعارف.
وشدد ميداوي على أن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وكذا في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنفيذا للبرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.
وأشار إلى أن هذا البرنامج الوطني تم بشراكة استراتيجية مع مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وأبرز أن هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره مليار درهم، يروم إحداث نقلة نوعية في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، سواء من حيث حجم التمويل أو من حيث رهاناته الاستراتيجية، موضحا أن هذا الغلاف يمثل ضعف مجموع التمويلات المرصودة للمجال طيلة الثلاثة عقود الماضية.
كما يجسد البرنامج، وفقا للسيد ميداوي، توجها استراتيجيا يهدف إلى الارتقاء بالبحث العلمي الموجه نحو الأولويات الوطنية، ويدعم التميز والابتكار في ميادين ذات أثر تنموي مباشر، لاسيما في مجالات الماء والصحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والفوسفاط والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
وأضاف الوزير أنه من أجل ضمان انخراط فعلي وشامل لمؤسسات التعليم العالي، قامت الوزارة بوضع عدد من التدابير المواكبة، من ضمنها فتح باب المشاركة أمام مختلف مكونات منظومة البحث والابتكار، من جامعات ومؤسسات عمومية وخاصة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
23 تعليقات
الكفاءات ديال مغاربة العالم خاصها تكون جزء من النمو الاقتصادي والاجتماعي ديال المغرب.
مبادرة من هاد النوع مهمة باش يكون هناك تواصل أكبر بين الجالية والمغرب.
نتمنى تكون برامج مستدامة لتنمية العلاقة مع الجالية المغربية فالعالم.
واش هاد المبلغ غادي يُستعمل فمشاريع محددة ولا عامّة؟ خاص الوضوح.
مبادرة مهمة بزاف باش نوظفو الكفاءات المغربية فالعالم.
نتمنى تكون برامج مستدامة لتنمية العلاقة مع الجالية المغربية فالعالم.
المغرب بحاجة لهؤلاء الخبراء لدفع مسار التنمية.
الكفاءات ديال مغاربة العالم خاصها تكون جزء من النمو الاقتصادي والاجتماعي ديال المغرب.
نتمنى تكون هذه المبادرة البداية لمشاريع أخرى تسهل التعاون بين الخارج والمغرب.
هاد الخطوة غادي تعاون فتنمية البلاد وتطوير القطاعات المهمة.
توظيف الكفاءات المغاربية فالمجالات المتنوعة غادي يساهم فالتطور المستدام.
المغرب عندو كفاءات فمجالات كثيرة، والمغاربة في الخارج يمكن يساهمو بزاف.
مغاربة العالم عندهم حب كبير لبلادهم، خصهم الدعم لي يقدر يساهم فالتطور.
من خلال هاد التخصيص يمكن تستفد المغرب من الطاقات المبدعة فالعالم.
استثمار فالعقول ديال مغاربة العالم راه استثمار فمستقبل المغرب.
كفاءات مغاربة العالم عندهم تجربة كبيرة، خصهم يعودو يساهمو فبلادهم.
الربط بين الجالية وبلادها غادي يعطي دفعة قوية للاقتصاد المغربي.
200 مليون درهم مبلغ كبير، إذا تم توجيهها مزيان غادي تكون عندها نتائج إيجابية.
الاستثمار فالعقول البشرية هو اللي كيخلي المغرب يتقدم فالعديد من المجالات.
الخبر زوين ولكن خاص متابعة شاملة لضمان الفعالية ديالو.
كفاءات مغاربة العالم يمكن تساهم فالتكنولوجيا والتعليم والصناعة، لا بد من استفادتنا منها.
مبادرة من هاد النوع مهمة باش يكون هناك تواصل أكبر بين الجالية والمغرب.
واش هاد المبلغ غادي يُستعمل فمشاريع محددة ولا عامّة؟ خاص الوضوح.