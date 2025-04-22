الجزائر تحاول استمالة واشنطن بصفقة المعادن لثنيها عن دعم مغربية الصحراء
هبة بريس – أحمد المساعد
في خطوة تعكس قلق الجزائر من التوجه الأمريكي نحو دعم المغرب في ملف الصحراء المغربية، التقى وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، حيث عبّر عن استعداد بلاده لوضع ثرواتها المعدنية والمنجمية تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي هذا التحرك في وقت حساس، بعد أن أبدت إدارة واشنطن إشارات متزايدة نحو إغلاق ملف الصحراء المغربية لصالح المغرب، ما أثار حفيظة الجزائر التي تعتبر النزاع من القضايا الاستراتيجية في سياستها الخارجية.
وفي سياق متصل، سبق للسفير الجزائري في واشنطن، صبري بوقادوم، أن أعلن في مارس الماضي استعداد الجزائر لمناقشة صفقة مع الجانب الأمريكي بشأن مواردها من المعادن النادرة، مشيرًا إلى نموذج التعاون القائم بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في هذا المجال.
ويُنظر إلى هذه التحركات الجزائرية كمحاولة لإعادة توجيه البوصلة الأمريكية عبر تقديم أوراق اقتصادية استراتيجية، في ظل احتدام التنافس الجيوسياسي حول الموارد الحيوية في العالم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
21 تعليقات
تحركاتهم ما غاديش تغير الواقع، العالم كيتجه نحو الاعتراف النهائي بمغربية الصحراء.
كيبيعو الثروات ديال بلادهم غير باش يوقفو ضد المغرب فالصحراء.
باش تبيع ثرواتك باش توقف مع البوليزاريو، راه هادشي ماشي معقول.
حنا عندنا الشرعية التاريخية والجغرافية، وهما كيتخبطو فالسياسة.
أمريكا عارفة مزيان شكون الطرف الجدي فهاد النزاع وشكون كيسايس.
المغرب كيربح المواقف السياسية بالنضج والديبلوماسية.
الصحراء مغربية وخاصهم يستوعبو هاد الحقيقة عاجلاً ولا آجلاً.
عوض ما يستثمرو فالشعب ديالهم، باغيين يرضيو أمريكا بالمعادن.
السياسة الجزائرية دايرة بحال اللي كيغرق وكيتمسك فالقشة.
راه ما يمكنش يغيرو الموقف الأمريكي غير بالمقايضة الاقتصادية.
المغرب خدام فالميدان وهم كيجرّو فالحبل بالغضب والضغط.
أمريكا مصالحها مع اللي خدام ومفيد، ماشي مع اللي كيبذر الثروات.
واش المعادن أولى ولا كرامة البلاد وسيادتها؟
المغرب في الطريق الصحيح، والجزائر كتزيد تعزل راسها بنفسها.
باين أن الجزائر ولاّت كتقلب بأي طريقة باش ترضي أمريكا ضد مصلحة المغرب.
واش الشعب الجزائري راضي يشوف ثرواته كتهدى لبلاد أخرى بسبب ملف سياسي؟
حنا ماشي ضد تطور الجزائر، ولكن ضد استغلال الثروات باش يعاديو المغرب.
السياسة الجزائرية باينة فيها التخبط والقلق الكبير.
الجزائر كتستعمل الثروات ديالها كورقة ضغط بلا أي تخطيط بعيد المدى.
المغرب خدام على تنمية أقاليمه الجنوبية وهما باقين كيتقاتلو على الوهم.