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الجزائر تحاول استمالة واشنطن بصفقة المعادن لثنيها عن دعم مغربية الصحراء

الجزائر تحاول استمالة واشنطن بصفقة المعادن لثنيها عن دعم مغربية الصحراء

22 أبريل، 2025 - 1:30 مساءً
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هبة بريس – أحمد المساعد

في خطوة تعكس قلق الجزائر من التوجه الأمريكي نحو دعم المغرب في ملف الصحراء المغربية، التقى وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، حيث عبّر عن استعداد بلاده لوضع ثرواتها المعدنية والمنجمية تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي هذا التحرك في وقت حساس، بعد أن أبدت إدارة واشنطن إشارات متزايدة نحو إغلاق ملف الصحراء المغربية لصالح المغرب، ما أثار حفيظة الجزائر التي تعتبر النزاع من القضايا الاستراتيجية في سياستها الخارجية.

وفي سياق متصل، سبق للسفير الجزائري في واشنطن، صبري بوقادوم، أن أعلن في مارس الماضي استعداد الجزائر لمناقشة صفقة مع الجانب الأمريكي بشأن مواردها من المعادن النادرة، مشيرًا إلى نموذج التعاون القائم بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في هذا المجال.

ويُنظر إلى هذه التحركات الجزائرية كمحاولة لإعادة توجيه البوصلة الأمريكية عبر تقديم أوراق اقتصادية استراتيجية، في ظل احتدام التنافس الجيوسياسي حول الموارد الحيوية في العالم.

22 أبريل، 2025 - 1:30 مساءً
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‫21 تعليقات

  1. تحركاتهم ما غاديش تغير الواقع، العالم كيتجه نحو الاعتراف النهائي بمغربية الصحراء.

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