بتعليمات ملكية.. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يزور قطر

هبة بريس

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قام الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، بزيارة عمل إلى دولة قطر الشقيقة في الفترة الممتدة ما بين 19 و22 أبريل 2025.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، عقد بهذه المناسبة، أول أمس الأحد، اجتماعا مع نظيره الفريق الركن طيار جاسم بن محمد بن أحمد بن محمد المناعي، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، تلته مقابلة مع سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري الثنائي في إطار التوجيهات السامية لقائدي البلدين -أيدهما الله. –

وأضاف البلاغ أن المسؤولين أعربا خلال هذه المباحثات، عن ارتياحهما لما تتمتع به العلاقات العسكرية بين المملكة المغربية ودولة قطر الشقيقة من متانة وتفاهم، معربين عن تقديرهما للنتائج الملموسة التي يحققها هذا التعاون المثمر، والذي يُعتبر نموذجا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما قام الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، بزيارة لعدد من القيادات والوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة القطرية، من بينها قيادة العمليات المشتركة وقيادتي سلاح الإشارة الأميري وقوات الدفاع الجوي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن زيارة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، إلى دولة قطر الشقيقة، تعتبر امتدادا للجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي وبحث سبل تطوير آفاق هذه الشراكة، وتوسيع نطاقها ليشمل مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين.