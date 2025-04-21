جريمة ابن أحمد.. العثور على أشلاء بشرية أخرى بمحيط مدرسة

هبة بريس_ ابن أحمد

استكمالا للتحقيقات الجارية لفك ملابسات وظروف العثور على أطراف بشرية أمس الأحد داخل دورات المياه بالمسجد الاعظم بعاصمة امزاب، علمت هبة بريس من مصادرها، أن الأجهزة الأمنية

عثرت اليوم الاثنين على أشلاء بشرية جديدة بمحيط مدرسة، مما خلف موجة من الاستنفار القصوى بين صفوف مختلف الأجهزة التي وسعت من دائرة تحقيقاتها تمشيطا بمختلف المناطق المشتبه فيها.

وكانت عناصر الشرطة القضائية معززة بالشرطة العلمية والتقنية قد باشرت، زوال يوم الأحد، إجراءات معاينة بقايا عظام وأطراف بشرية، ثم العثور عليها ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية بدورات المياه الملحقة بالمسجد الأعظم بمدينة بن أحمد، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء بعين المكان.

وتشتبه مصالح الشرطة، في هذه المرحلة من البحث، في شخص تظهر عليه أعراض اندفاع قوية وسلوك غير طبيعي، والذي تم ضبطه بمسرح الجريمة قبل وقت وجيز من اكتشاف أجزاء الجثة، وهو يرتدي ملابس داخلية تحمل أثار دماء.

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه، عن حجز منقولات وممتلكات شخصية مشكوك في مصدرها، يجري حاليا البحث حول ظروف وملابسات حيازتها من طرف المعني بالأمر، وعلاقتها المفترضة بالضحية.

ويجري حاليا إخضاع الأجزاء البشرية المعثور عليها للخبرات الجينية الضرورية، لتشخيص هوية صاحبها قيد حياته، كما يجري كذلك فحص عينات الحمض النووي المرفوعة من مسرح الجريمة ومن ملابس المشتبه فيه، لتحديد مدى تورطه في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا الكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المرتبطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.