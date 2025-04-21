انطلقت، مؤخرا، على مستوى إقليم سيدي إفني، حملة تحسيسية حول أهمية تتبع الحمل لفائدة النساء، والتي تنظمها إلى غاية 8 ماي المقبل، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية.

وتهدف هذه الحملة التحسيسية، التي تندرج في إطار الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل، التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (7 أبريل الجاري – 8 ماي المقبل)، تحت شعار “نعجلو ونكملو زيارات تتبع الحمل.. نحافظو على صحة الأم والطفل”، إلى تعزيز وعي النساء خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، بضرورة تتبع الحمل المنتظم، من أجل ضمان حمل صحي وآمن.

وهكذا، أطلقت المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامجا تحسيسيا يتضمن تقديم خدمات توعوية وطبية تشمل تنظيم حصص تحسيسية يشرف عليها أطر طبية وتمريضية.

وتقام هذه الحملة التحسيسية بعدد من المراكز الصحية والاجتماعية ودور الأمومة بالإقليم.

ومن بين الفضاءات التي تحتضن أنشطة هذه الحملة، دار الطالب بجماعة مستي، التي احتضنت، اليوم الاثنين، لقاء تحسيسيا تم خلاله تقديم عرض تمحور حول أهمية زيارات تتبع الحمل منذ اليوم الأول، وأهمية الرضاعة الطبيعية والمكملات الغذائية والتلقيح لاسيما لفائدة الطفل، وكذا ضرورة الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن.

وأكدت بشرى الذهبي، إطار بقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سيدي إفني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الحملة التحسيسية تندرج في إطار المجهودات المتواصلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تعزيز صحة الأم والطفل، مضيفة أن هذه المبادرة التوعوية تروم الرفع من وعي النساء بأهمية تتبع الحمل والقيام بالفحوصات الطبية الدورية من أجل ضمان حمل آمن وولادة سليمة.

من جهتها، قالت لطيفة حمدي، مولدة بالمركز الصحي المستوى الثاني بجماعة مستي، أنه تم خلال هذا اللقاء التحسيسي تقديم نصائح لفائدة النساء الحوامل والمرضعات حول أهمية مراقبة الحمل بالنسبة للنساء الحوامل، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية بالنسبة للطفل، مبرزة أهمية هذه المبادرة بالنسبة لصحة الأم والطفل لمدة 1000 يوم من حياة الرضيع والتي تبدأ منذ اكتشاف الحمل عند المرأة.

(ومع)