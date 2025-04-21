بوتين يقر معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران
هبة بريس – وكالات
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا للتصديق رسميا على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران، حسبما أفادت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، الإثنين.
وكان بوتين قد وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لـ20 عاما مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في يناير الماضي.
وتحدد المعاهدة الإطار القانوني لتطوير التعاون بين موسكو وطهران على المدى الطويل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء “تاس” الروسية.
وتكرس المعاهدة وضع روسيا وإيران كشريكين استراتيجيين وتشمل جميع المجالات، بما فيها الدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والمالية والنقل والصناعة والزراعة والعلوم والثقافة والتكنولوجيا.
وتأتي الخطوة الروسية في وقت شديد الحساسية بالنسبة لإيران، التي تخوض مفاوضات بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
ملي كيتحدو بحال هكا الدول كيتبدل موازين القوى
إيران كتستافد بزاف من الدعم الروسي
التعاون فمجال الطاقة غادي يكون مربح للطرفين
روسيا كترد على العقوبات الغربية بطريقة ذكية
العالم داخل فمرحلة ديال تحالفات جديدة ومفاجآت
النووي الإيراني رجع موضوع حساس بزاف
كاينين دول أخرى غادي تبدا تفكر فعلاقات جديدة
إيران وروسيا عندهم مصالح مشتركة بزاف
الوضع فالعالم ولا معقد وكلشي كيتسلح
الشراكة الاستراتيجية كتدل على تقارب سياسي وعسكري
هاد الاتفاقية غادي تزيد تعقد العلاقات الدولية
الولايات المتحدة غادي تشوف هاد الخطوة بقلق
روسيا كتقلب على تحالفات قوية فهاد الوقت