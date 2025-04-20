الدار البيضاء.. تحقيق في وفاة طفلين رضيعين داخل حضانة منزلية
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني في مدينة الدار البيضاء، يوم الأحد 20 أبريل الجاري، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف ملابسات وفاة طفلين رضيعين أثناء تواجدهما داخل حضانة غير مرخصة تديرها سيدة تبلغ من العمر 54 سنة.
ووفقاً للمعطيات الأولية، فقد استقبلت مصالح المستعجلات بالمستشفى المحلي في الحي الحسني، يوم السبت وصباح الأحد، طفلين يبلغان من العمر على التوالي ثمانية أشهر وسنتين، كانا يعانيان من مضاعفات صحية خطيرة أدت إلى وفاتهما. وأظهرت التحريات أن الطفلين كانا تحت رعاية سيدة تستقبل عدداً من الأطفال في منزلها مقابل أجر، في ظروف صحية غير ملائمة.
وقد جرى نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعهما للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، التي يُرجح أنها ناجمة عن مضاعفات مرضية وظروف احتضان غير صحية. كما تم نقل باقي الأطفال الذين كانوا في نفس المنزل إلى المستشفى، بعد ظهور أعراض مرضية عليهم، وذلك لتلقي العلاجات والفحوصات الضرورية.
وتواصل مصالح الشرطة القضائية تحقيقاتها الميدانية بإشراف مباشر من النيابة العامة، من أجل تحديد كافة المسؤوليات والكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذه الواقعة المأساوية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
16 تعليقات
السيدة خاصها تحاسب على الإهمال والإستهتار بحياة الأطفال.
هاد الواقعة خاصها تكون جرس إنذار باش ما تتكررش فبلايص أخرى.
هادشي كيحرق القلب، أطفال صغار كيموتو بسبب الإهمال.
الطفولة راه مسؤولية كبيرة ماشي تجارة.
فين كانت السلطات حتى وقعات الكارثة؟ الرقابة خاصها تكون من قبل.
الفلوس كتخلي بعض الناس يغامرو بحياة الأبرياء.
خاص تكون عقوبات صارمة لأي واحد كيدير حضانة بلا ترخيص.
الله يرحم هاد الملاك الصغار ويصبر والديهم على هاد المصيبة.
المسؤولية مشتركة بين الدولة، الآباء، واللي كيتكلفو بوليدات الناس.
اللي دار الخطأ خاصو يتحاسب باش يكون عبرة للآخرين.
خاص الدولة توفر حضانات آمنة ومراقبة باش ما يبقاش الاعتماد على العشوائيات.
كل حضانة غير قانونية خاص تتسد وتتراجع السلطات عليها.
فين هو الضمير المهني؟ ولا الربح ولاّ كلشي؟
الحضانات العشوائية خطر كبير على ولاد الناس خاص الرقابة.
الآباء والأمهات خصهم يتأكدو من الجودة والترخيص قبل ما يسلمو وليداتهم.
ماشي أي واحد خصو يدير حضانة فالدار بلا شروط ولا متابعة.