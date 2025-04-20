الدار البيضاء.. تحقيق في وفاة طفلين رضيعين داخل حضانة منزلية

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني في مدينة الدار البيضاء، يوم الأحد 20 أبريل الجاري، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف ملابسات وفاة طفلين رضيعين أثناء تواجدهما داخل حضانة غير مرخصة تديرها سيدة تبلغ من العمر 54 سنة.

ووفقاً للمعطيات الأولية، فقد استقبلت مصالح المستعجلات بالمستشفى المحلي في الحي الحسني، يوم السبت وصباح الأحد، طفلين يبلغان من العمر على التوالي ثمانية أشهر وسنتين، كانا يعانيان من مضاعفات صحية خطيرة أدت إلى وفاتهما. وأظهرت التحريات أن الطفلين كانا تحت رعاية سيدة تستقبل عدداً من الأطفال في منزلها مقابل أجر، في ظروف صحية غير ملائمة.

وقد جرى نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعهما للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، التي يُرجح أنها ناجمة عن مضاعفات مرضية وظروف احتضان غير صحية. كما تم نقل باقي الأطفال الذين كانوا في نفس المنزل إلى المستشفى، بعد ظهور أعراض مرضية عليهم، وذلك لتلقي العلاجات والفحوصات الضرورية.

وتواصل مصالح الشرطة القضائية تحقيقاتها الميدانية بإشراف مباشر من النيابة العامة، من أجل تحديد كافة المسؤوليات والكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذه الواقعة المأساوية.