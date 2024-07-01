اكادير : توفير “الأحصنة والدرون ” لتأمين مباراة نهائي كأس العرش

وفرت السلطات كل الوسائل اللوجستيكية والبشرية الكفيلة بتأمين مباراة نهائي كأس العرش الذي يجري مساء اليوم الاثنين فاتح يوليوز، بين ناديي الرجاء الرياضي والجيش الملكي والتي انتهت في شوطها الاول بالتعادل واحد مقابل واحد .

وارسلت السلطات الامنية مركزيا من المديرية العامة للأمن الوطني، عدد من فرق التدخل ومكافحة الشغب، فيما وفرت المفتشية الجهوية للقوات المساعدة عدد من فرق الخيالة وكذلك توفير العشرات من عناصرها لتأمين محيط الملعب الكبير لأكادير .

وجرى تنسيق امني كذلك بين السلطات المحلية واعوانها التابعين لعمالة اكادير، فيما وفرت مصالح الدرك الملكي حصيص من عناصرها في هوامش المدينة، من تأمين دخول الجماهير و مغادرتها للمدينة .

ومن اجل ضمان سلامة الجماهير في محيط ملعب اكادير الكبير، خصصت المديرية العامة للأمن الوطني، طائرات مسيرة الدرون من اجل مراقبة دقيقة للمحيط الخارجي للملعب.

ومن خلال هذه التعزيزات الامنية والخطة الاستباقية ، يرجح ان تمر مباراة النهائي في اجواء رياضية سليمة، وعدم وجود اي انفلاتات على مستوى هوامش الملعب، بالرغم من ان الكثير من الصور نشرت عبر صفحات فايسبوكية يظهر فيها شبان وهم يحملون أسلحة بيضاء، كما تم تسجيل إصابة احد المصورين بجروح بعد إصابته بواسطة رشق بالحجارة ، بعد التقاطه لفيديو يوثق لتوافد جمهور الجيش الملكي على الملعب الكبير، وتم التقاط صور المعتدي ولوحة السيارة التي كان على متنها .