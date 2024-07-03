وزارة بنموسى تدعو إلى عدم فصل التلاميذ

2024-07-03 / 17:56
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

تنفيذا لمضامين القانون الإطار 17-151 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بنوذ الإطار الاجرائي لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء سطات مراسلة تحت رقم 24/7/34 بتاريخ 1 يوليوز 2024، إلى جميع المديريات الإقليمية في شأن قرارات فصل التلاميذ عن الدراسة.

وفي هذا الصدد، دعت المديرية الإقليمية للتعليم بسطات جميع رؤساء المؤسسات التعليمية، إلى نهج مقاربة تربوية في اصدار قرارات الفصل خلال انعقاد مجالس الأقسام وذلك بعدم فصل التلاميذ في سن التعليم الالزامي.

الخطوة تأتي انسجاما مع الهدف الاستراتيجي لخارطة الطريق 2022/2024، تحقيقا لالزامية التعليم من خلال التركيز على تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، وتفعيلا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتفاديا للفصل المبكر للتلاميذ عن الدراسة.

2024-07-03 / 17:56
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