الدرك يعتقل عصابة تستهدف المصطافين ضواحي تطوان

2024-07-03 / 20:05
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هبة بريس – مكتب طنجة

أطاحت عناصر الدرك الملكي التابعة لمنطقة واد لو بإقليم تطوان،الاسبوع الجاري ، بأفراد عصابة كانت تستهدف المصطافين الذين يقصدون المنطقة بغرض الاستجمام وقضاء العطلة .

وبحسب مصادر فإن توقيف العصابة الإجرامية ، جاء بعد ورود شكايات من قبل مواطنين بعد تعرض أسرة للسرقة على مستوى منطقة تمرابط ، ليتم نصب كمين محكم للعصابة مكن من الااطاحة بأفرادها واعتقالهم .

وأضافت المصادر أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية مكونة من خمسة أفراد تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة حيث تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام أنظار العدالة.

2024-07-03 / 20:05
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