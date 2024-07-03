الدرك يعتقل عصابة تستهدف المصطافين ضواحي تطوان

هبة بريس – مكتب طنجة

أطاحت عناصر الدرك الملكي التابعة لمنطقة واد لو بإقليم تطوان،الاسبوع الجاري ، بأفراد عصابة كانت تستهدف المصطافين الذين يقصدون المنطقة بغرض الاستجمام وقضاء العطلة .

وبحسب مصادر فإن توقيف العصابة الإجرامية ، جاء بعد ورود شكايات من قبل مواطنين بعد تعرض أسرة للسرقة على مستوى منطقة تمرابط ، ليتم نصب كمين محكم للعصابة مكن من الااطاحة بأفرادها واعتقالهم .

وأضافت المصادر أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية مكونة من خمسة أفراد تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة حيث تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام أنظار العدالة.