محمد أدم يشعل مسرح محمد الخامس في ختام مهرجان موازين

2024-06-30 / 22:11
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تألق الفنان اللبناني محمد ادم في الحفل الغنائي الراقي في ختام مهرجان موازين بمسرح محمد الخامس الذي امتلئ عن أخرها.

الحفل لقي تفاعل منقطع النظير من عشاق الطرب الاصيل حيث ظل الجمهور واقفا اغلب اوقات السهرة الختامية.

الفنان الموهوب أدى عدة مقاطع غنائية سواء التي يمتلكها في خزانته الفنية أو مقاطع خالدة من الزمن الجميل كأنا بعشقك لميادة الحناوي و و اغنية لسلطان الطرب جورج وسوف.

و كما يقول المثل خاتمها مسك، و بالفعل كان في حجم موعد الحفل الختامي الذي عرف حضورا نسائيا بكثرة و الذي كان يردد جميع الاغاني التي أداها بابداع و تألق الفنان محمد أدم.

يذكر أن تذاكر هذا الحفل عرفت نفادا و اقبالا كبيرا من المعجبين حيث بيعت قبل موعد الحفل بأيام، و حاول عدة معجبين البحث عن التذاكر لكن دون جدوى.

2024-06-30 / 22:11
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