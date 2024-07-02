الفنانة ماريا نديم تعلن إصابتها بمرض “بوشويكة”

2024-07-02 / 11:43
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هبة بريس – فن

أعلنت الفنانة المغربية، ماريا نديم، إصابتها بمرض جدري الماء المعروف بـ”بوشويكة”.

وكشفت ماريا في فيديو نشرته على حسابها بموقع “انستغرام”، أنها أصيبت بمرض “بوشويكة” في الأسابيع الأخيرة من حملها.

ووصفت ماريا وضعها الصحي بـ”أصعب مرض مر عليها” لتزامنه مع أواخر حملها، داعية متابعيها الى الدعاء بشفائها القريب.

2024-07-02 / 11:43
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‫7 تعليقات

  2. سيدتي ماريا مرض بوشويكة من الأمراض الجلدية المعدية فهو ليس مرض خطير علاجه هو علاج فعال فهو يحتاج إلى أدوية طبية مثل مضادات الفيروسات

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  4. اللهم عافينا وشافينا وابعد عنا كل مكروه، هذه الأمراض والمصائب من افعالنا والتقصير في نفوسنا وكذا التقصير في ديننا ودنيانا وسيئاتنا ابتلاء ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء.

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  6. بوشويكة يأتي مرة واحدة في العمر عندما تكون طفلاً صغيرا وليس في الكبر. وبكن تكون حالة نادرة جدا نتمنى لك الشفاء العاجل بإذن الله تعالى.

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