مهرجان كناوة.. مغني فلسطيني شهير حاضر في منصة الصويرة العالمية

هبة بريس من الصويرة

افتتحت عشية يوم أمس فعاليات النسخة الخامسة و العشرين لمهرجان كناوة العالمي بالصويرة، و هو الحدث الذي حضره ثلة من الشخصيات يتقدمهم أندري أزولاي مستشار الملك و خوسي لويس زاباثيرو رئيس حكومة إسبانيا الأسبق و محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل.

وتستضيف الدورة الخامسة و العشرين لمهرجان كناوة وموسيقى العالم، الذي يضيء سماء مدينة الرياح، 400 فنانا و53 حفلا موسيقيا في المجموع، ضمن أجندة مواعيد موسيقية رائدة، تقترح على الجمهور مجموعة واسعة من الموسيقى والإيقاعات الموسيقية النوعية.

وسيكون الجمهور هذه السنة، على موعد مع مغني الراب الفلسطيني الشهير متعدد اللغات سانت ليفانت و إسمه الحقيقي مروان عبد الحميد، و الذي سيلتقي بالآلاف من جماهير المهرجان في سهرة ستكون مميزة.

وبالموازاة مع الحفلات الموسيقية والأمسيات الفنية، ستنعقد الدورة الحادية عشرة من منتدى حقوق الإنسان لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة، والتي ستنظم بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، حول موضوع “المغرب-إسبانيا-البرتغال.. تاريخ بمستقبل واعد“.