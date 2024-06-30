محمد رمضان يختتم الدورة 19 لمهرجان موازين في المغرب

2024-06-30 / 10:30
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أحيا الفنان المصري محمد رمضان ختام الدورة التاسعة عشرة لمهرجان موازين في المغرب مساء أمس السبت على مسرح (النهضة) المخصص للموسيقى الشرقية وقدم عرضا صاخبا بصحبة فرقته الاستعراضية.

ورحب جمهور موازين برمضان في أول مشاركة له بالمهرجان. كما عبّر رمضان عن سعادته بتواجده في المغرب من خلال منشور على حسابه في تطبيق إنستغرام.

وكان قد صعد قبل رمضان إلى المسرح المغني المغربي أمينوكس الذي قدم مجموعة من الأغاني الشبابية تفاعل معها الجمهور.

وعلى مسرح السويسي المخصص للموسيقى العالمية، قدم الفنان الاسكتلندي كالفين هاريس عرضا جذابا وسط حضور حاشد، فيما استضاف مسرح محمد الخامس حفل الفنان اللبناني آدم.

وكان شبح الإلغاء يخيم على اليوم الأخير للمهرجان بعد إعلان الفصر الملكي وفاة للا لطيفة، والدة الملك محمد السادس وأرملة الملك الحسن الثاني، لكن تقرر الإبقاء على الجدول المعلن سلفا.

2024-06-30 / 10:30
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