xr:d:DAEU4BSyhK4:11332,j:5003907831635312383,t:23110909

المحكمة تبرئ “رضا ولد الشينوية” في قضية باطما

2024-07-02 / 14:08
5

هبة بريس – فن

كشف المؤثر رضا البوزيدي المعروف بـ”رضا ولد الشينوية” حصوله على البراءة في الشكاية التي تقدمت بها كل من الفنانة دنيا باطما وشقيقتها ابتسام باطما ضده.

وذكر ولد الشينوية، في فيديو نشره على حسابه بموقع “انستغرام”، أن المحكمة قضت برفض الشكاية المباشرة التي قدمتها دنيا وشقيقتها ابتسام، ضده بتهم السب والقذف والتشهير.

وأضاف ولد الشينوية، أنه قرر بدوره عدم متابعة “المشتكيتين” بعد حصوله على البراءة بسبب ظروف الفنانة دنيا، معبرا عن شكره للمحكمة ولدعم متابعيه.

2024-07-02 / 14:08
5

مقالات ذات صلة

وسط العائلة والمقربين.. الفنانين ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان…

2024-07-02 / 12:18

الفنانة ماريا نديم تعلن إصابتها بمرض “بوشويكة”

2024-07-02 / 11:43

محمد رمضان يرتدي قفطان عليه خريطة المغرب وينال اعجاب…

2024-07-01 / 20:24

تتويج إنتاجات وثائقية وكوميدية لـSNRT بجوائز المهرجان العربي للإذاعة…

2024-07-01 / 11:24

محمد أدم يشعل مسرح محمد الخامس في ختام مهرجان…

2024-06-30 / 22:11

محمد رمضان يختتم الدورة 19 لمهرجان موازين في المغرب

2024-06-30 / 10:30

استمرار فعاليات مهرجان موازين و”ݣناوة”

2024-06-29 / 19:39

المعلم الشريف القادري: “مهرجان كناوة طور هذا الفن التراثي…

2024-06-29 / 19:14

ُلـ”أسباب طارئة”.. قادر الجابوني يغيب عن موازين والصنهاجي يعوضه

2024-06-29 / 13:58

مهرجان كناوة.. مغني فلسطيني شهير حاضر في منصة الصويرة…

2024-06-28 / 14:39

‫5 تعليقات

  2. الفنان كان في الزمن القديم يعطي الصورة المتالية المليئة بلاحترام لي بلده ومدينته وفنه حيث الان اصبح معضمهم في القيل والقال والمحاكم للاسف

    رد

  3. يجب علا كل من يحمل اسم فنان ان يكون قدوة لهدا البلد وكفانا شجارات فارغة وتهم متبادلة لا اساس لها لاتسمن ولا تغني من جوع

    رد

  4. نتمنى ان لاتكرر متل هاته الافعال في محيطنا الفني عيب وعار ان نسمع متل هاته الشجارات الفنية

    رد

  5. اقول لي الفنانة دنيا بطما الواحد منا لا يسمح في حقه ولاكن بدون ان نظلم احد او ان نكدب عليه هناك تحقيقات واجرائات تبدل في صم الموضوع

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى