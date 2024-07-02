المحكمة تبرئ “رضا ولد الشينوية” في قضية باطما
هبة بريس – فن
كشف المؤثر رضا البوزيدي المعروف بـ”رضا ولد الشينوية” حصوله على البراءة في الشكاية التي تقدمت بها كل من الفنانة دنيا باطما وشقيقتها ابتسام باطما ضده.
وذكر ولد الشينوية، في فيديو نشره على حسابه بموقع “انستغرام”، أن المحكمة قضت برفض الشكاية المباشرة التي قدمتها دنيا وشقيقتها ابتسام، ضده بتهم السب والقذف والتشهير.
وأضاف ولد الشينوية، أنه قرر بدوره عدم متابعة “المشتكيتين” بعد حصوله على البراءة بسبب ظروف الفنانة دنيا، معبرا عن شكره للمحكمة ولدعم متابعيه.
5 تعليقات
للاسف اصبحنا نعيش في مجتمع الا اخلاقي وبالخصوص لدى بعض الفنانين
الفنان كان في الزمن القديم يعطي الصورة المتالية المليئة بلاحترام لي بلده ومدينته وفنه حيث الان اصبح معضمهم في القيل والقال والمحاكم للاسف
يجب علا كل من يحمل اسم فنان ان يكون قدوة لهدا البلد وكفانا شجارات فارغة وتهم متبادلة لا اساس لها لاتسمن ولا تغني من جوع
نتمنى ان لاتكرر متل هاته الافعال في محيطنا الفني عيب وعار ان نسمع متل هاته الشجارات الفنية
اقول لي الفنانة دنيا بطما الواحد منا لا يسمح في حقه ولاكن بدون ان نظلم احد او ان نكدب عليه هناك تحقيقات واجرائات تبدل في صم الموضوع