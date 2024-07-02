المحكمة تبرئ “رضا ولد الشينوية” في قضية باطما

هبة بريس – فن

كشف المؤثر رضا البوزيدي المعروف بـ”رضا ولد الشينوية” حصوله على البراءة في الشكاية التي تقدمت بها كل من الفنانة دنيا باطما وشقيقتها ابتسام باطما ضده.

وذكر ولد الشينوية، في فيديو نشره على حسابه بموقع “انستغرام”، أن المحكمة قضت برفض الشكاية المباشرة التي قدمتها دنيا وشقيقتها ابتسام، ضده بتهم السب والقذف والتشهير.

وأضاف ولد الشينوية، أنه قرر بدوره عدم متابعة “المشتكيتين” بعد حصوله على البراءة بسبب ظروف الفنانة دنيا، معبرا عن شكره للمحكمة ولدعم متابعيه.