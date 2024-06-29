المعلم الشريف القادري: “مهرجان كناوة طور هذا الفن التراثي و حافظ عليه”

2024-06-29 / 19:14
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هبة بريس من الصويرة 

أكد الفنان الكناوي المعلم الشريف القادري على هامش مشاركته في مهرجان كناوة بالصويرة أن هذا المهرجان ساهم في التعريف بالتراث الكناوي و الحفاظ عليه كإرث ثقافي مهم.

و أضاف المعلم الشريف القادري في نصريح لهبة بريس أن لقاءه بمتابعيه من على منصة مهرجان كناوة كانت مميزة و حظيت بتفاعل كبير مع كل من حضر للاستمتاع بفن كناوة.

و شدد الفنان الكناوي على أن الحضور الجماهيري الكبير أضفى لمسة خاصة على المهرجان هذا العام، مشيدا بالنجاح الذي شهدته دورة هذا العام و التي ساهمت في تطوير الفن الكناوي.

تفاصيل أخرى تجدونها في هذا المقطع:

 

2024-06-29 / 19:14
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