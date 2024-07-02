وسط العائلة والمقربين.. الفنانين ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بزفافهما

2024-07-02 / 12:18
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هبة بريس – وكالات

بسرية تامة ووسط العائلة والمقربين، احتفل المغني ناصيف زيتون والممثلة دانييلا رحمة، إمس الإثنين، بحفل زفافهما في بيروت.

وبعد قصة الحب الخاصة التي عاشها الثنائي بعيداً من وسائل الاعلام، يدخلان الى القفص الذهبي بهدوء، وبحضور عدد لا يتجاوز الأربعين شخصا من الضيوف.

وفرض العروسان على الحفل غياب وسائل الإعلام بشكل كامل، بالإضافة إلى منع التصوير، حيث وضع جميع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصة لمنع إستخدام الكاميرات.

2024-07-02 / 12:18
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