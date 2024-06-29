استمرار فعاليات مهرجان موازين و”ݣناوة”

أكدت مصادر أن الأنشطة الفنية لمهرجان موازين مستمرة، رغم الشائعات التي انتشرت حول توقفها عقب وفاة والدة الملك محمد السادس اليوم السبت 29 يونيو .

وقالت مصادر أن الشائعات بخصوص الغاء أنشطة المهرجان لا اساس لها من الصحة ، مؤكدة استمرار تقديم العروض الفنية كما كان مخططا له من قبل .

بدورها كشفت إدارة مهرجان كناوة عن استمرار السهرات الختامية ، وهو مايدحض الشائعات حيث تداولت بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية خبر إلغاء جميع المهرجانات والأنشطة الاحتفالية في المغرب حدادًا على وفاة الأميرة للا لطيفة.