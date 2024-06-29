شركة “لوكهيد مارتن” تشرع في تزويد الطائرات الحربية المغربية بأقوى أنظمة التشويش في العالم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شرع المغرب في تحديث ترسانته العسكرية من خلال تزويد طائراته الحربية المقاتلة بأحدث التجهيزات و الأنظمة المتطورة سواءا الدفاعية أو الهجومية و ذلك في ظل البحث العلمي و التطور العسكري الذي يشهده المجال.

و في هذا الصدد، فعل المغرب و أمريكا اتفاقيات التعاون العسكري بينهما خاصة في ظل العلاقات القوية التي تجمع المؤسستين العسكرتين بالبلدين و التي تطورت في السنوات الأخيرة و انعكس ذلك ايجابيا في مناورات الأسد الإفريقي.

و من بين سبل التعاون التي تم تفعيلها، هي تزويد شركة أمريكية عملاقة متخصصة في الصناعات الحربية للطائرات المغربية المقاتلة بأحدث التجهيزات و الأنظمة الدفاعية.

و علاقة بذات الموضوع، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تعديل يسمح ببدء شركة “لوكهيد مارتن” إنتاج منظومة الحرب الإلكترونية “Viper Shield” لفائدة طائرات “Block 70/72 F-16” المغربية الحديثة.

و ستشتغل “لوكهيد مارتن” في هذا العمل بشكل مشترك مع “L3Harris Technologies”، التي اختارتها الأولى لتطوير “Viper Shield” سنة 2021.

وأكد إعلان البنتاغون قرب تسلم المملكة المغربية مقاتلة “Block 70/72 F-16” الحديثة، كما أكد لأول مرة بشكل رسمي حصول مقاتلات القوات الجوية الملكية الجديدة على نظام “Viper Shield”، و هو نظام يعمل على التشويش على الخصوم، وتقديم تحذيرات مسبقة من أي تهديد قادم، وقدرة على توفير قدرات رقمية مضادة.

وتعد هاته الطائرات الأكثر تطورا في صنف مقاتلات “إف-16، وتشبه إلى حد ما مواصفات “إف-35″، خاصة من حيث المعدات والأجهزة الإلكترونية الحربية من الجيل الخامس.