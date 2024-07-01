تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتجاوز 46,3 مليار درهم عند متم ماي 2024

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يعادل 46,38 مليار درهم إلى غاية متم شهر ماي 2024، مقابل 45,282 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر ماي، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 2,4 في المائة ما يعادل 1,098 مليار درهم.

كما بلغت إيرادات السفر 9,431 مليار درهم في ماي 2024، مقابل 8,502 مليار درهم في ماي 2023 (زائد 10,9 في المائة). وبرسم الشهور الخمسة الأولى من سنة 2024 ارتفعت إيرادات السفر بنسبة 1,6 في المائة.

وبلغت نفقات السفر 2,357 مليار درهم في ماي 2024، مقابل 2,132 مليار درهم قبل سنة (زائد 10,6 في المائة). وبرسم الشهور الخمسة الأولى من سنة 2024، ارتفعت هذه النفقات بنسبة 22,6 في المائة.