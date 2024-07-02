الناظور .. مشروع سياحي ضخم بشراكة هولندية لتطوير بحيرة مارتشيكا

هبة بريس – وجدة

قامت شركة “مارتشيكا ميد” التابعة لوكالة تطوير بحيرة مارتشيكا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “HB Holding NV” الهولندية، المتخصصة في الاستثمار العقاري، لتطوير موقع جزيرة أطاليون وتحويله إلى مشروع عقاري وسياحي بكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 800 مليون درهم.

وحسب بلاغ صادر عن “مارتشيكا ميد”، فالشراكة الاستراتيجية، تهدف إلى تحويل مدينة أطاليون، إلى وجهة سياحية تجمع بين الحداثة واحترام البيئة، مع الترويج للتراث الطبيعي والثقافي للمنطقة.

وحسب نفس البلاغ، فإن المشروع يهدف إلى تشييد بنية تحتية عالية الجودة بالقرب من مارينا الحالية، بما في ذلك فندق من فئة 4 نجوم يضم حوالي 130 غرفة، بالإضافة إلى شقق وفيلات فاخرة، فضلا عن حدائق ومساحات خضراء.

وفي الأخير، تهدف هذه المبادرة إلى إحياء المدينة وإعادة بناء الثقة في المشاريع التنموية في المنطقة، بتحقيق تقدم ملموس وتحويل الرؤية إلى واقع محسوس يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويعزز من جاذبية المنطقة كوجهة سياحية مميزة.