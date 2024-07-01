العجز التجاري للمغرب يفوق 117 مليار درهم خلال الشهور الخمسة الأولى من 2024

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تراجع بنسبة 1 في المائة، خلال الشهور الخمسة الأولى من سنة 2024، ليبلغ 117,089 مليار درهم، مقابل 118,26 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 2,3 في المائة لتبلغ 308,821 مليار درهم في متم ماي 2024، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 4,4 في المائة لتبلغ 191,731 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بمبادلات الخدمات، سجل المكتب تراجعا بنسبة 6 في المئة في فائض ميزان الخدمات، حيث بلغ 49,146 مليار درهم مقابل 52,273 مليار درهم متم ماي 2023.

ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لارتفاع في واردات الخدمات بنسبة 14,2 في المائة، مقابل ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 4 في المئة.