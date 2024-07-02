قطاع السياحة يحقق عائدات قياسية و غير مسبوقة تجاوزت 41 مليار درهم

2024-07-02 / 15:55
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يبدو أن الاستراتيجية الجديدة التي نهجها المغرب لتطوير قطاع السياحة و الانفتاح على أسواق سياحية جديدة و تنويع العروض الخاصة بالطيران الجوي خاصة المنخفض التكلفة، قد بدأت تعطي ثمارها من خلال ارتفاع أعداد السياح الوافدين على المملكة و انعكاسات ذلك على الشق الاقتصادي.

و في هذا الصدد، أوضحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات الأسفار بالعملة الصعبة بلغت في ماي الماضي مستوى قياسي قدره 9,4 مليارات درهم، بزيادة تقدر بـ 11 بالمائة مقارنة بماي 2023.

وأوضحت الوزارة ذاتها، في بلاغ لها، أنه بمتم ماي 2024 حقق القطاع إجمالي 41.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.6 بالمائة مقارنة بسنة 2023، و45 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

2024-07-02 / 15:55
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