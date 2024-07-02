حتى متم يونيو.. إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بلغ 82.286 وحدة

هبة بريس

أفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 82.286 وحدة بمتم شهر يونيو 2024، بارتفاع نسبته 1,06 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الجمعية، في إحصائياتها الشهرية، أنه حسب الصنف، أظهر عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص انخفاضا بنسبة 0,24 في المائة بتسجيل 74.048 وحدة، بينما بلغ العدد بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة ما يعادل 8238 وحدة (زائد 14,54 في المائة).

وهيمنت علامة “داسيا” على صنف سيارات الخواص، بحصة سوق بلغت 26,65 في المائة، أي ما يعادل 19.732 وحدة جديدة مباعة منذ بداية السنة، متبوعة بعلامة “رونو” التي باعت 11.657 وحدة (أي 15,74 في المائة من حصة السوق)، ثم علامة “هيونداي” (5.933 وحدة، بنسبة 8,01 في المائة من حصة السوق).

وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، باعت علامة “رونو” 2040 وحدة، أي 24,76 في المائة من حصة السوق، متقدمة على علامة “فورد” التي رفعت مبيعاتها إلى 1138 سيارة، أي 13,81 في المائة من حصة السوق وDFSK (963 وحدة و11,69 في المئة من حصة السوق).

وفي صنف السيارات الفاخرة، بلغت حصة علامة “أودي” من السوق 3,04 في المائة بتسجيل 2252 سيارة مباعة، متقدمة بذلك على علامة ” بي إم دبليو” (2,78 في المائة من حصة السوق، و2055 وحدة)، تليهما “مرسيدس-بنز” (2,03 في المائة من حصة السوق، و1505 وحدة).

من جهتها، باعت علامة “بورش” 354 وحدة منذ بداية سنة 2024، بزيادة نسبتها 54,59 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2023، بينما تراجعت مبيعات علامة “جاغوار” بنسبة 15 في المائة إلى 51 سيارة.

وبرسم شهر يونيو 2024 فحسب، سجلت إحصائيات مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب 15.855 وحدة في صنف السيارات الخاصة و1513 في صنف السيارات النفعية الخفيفة، أي بإجمالي 17.368 سيارة، بانخفاض بنسبة 0,15 في المائة مقارنة بيونيو 2023.