المغرب يواصل إغراء الشركات العالمية و الاستثمارات الأجنبية تتجاوز 10 ملايير درهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب إغراء الشركات الأجنبية و جذب الاسثتمارات الأجنبية من خلال تفضيل عدد من رجال الأعمال المعروفين ضخ رساميلهم في السوق الاقتصادية المغربية.

و في هذا الصدد، ارتفعت قيمة الاسثتمارات الأجنبية في المغرب في السنوات الأخيرة بفضل الاستراتيجية التي نهجتها المملكة من خلال توفير ظروف و بيئة مناخ مناسبة للاسثتمار و كذا امتيازات مهمة للراغبين في الاسثتمار في المناطق الصناعية ببلادنا.

و بخصوص هذا الأمر، أكد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 10,1 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، مقابل 4,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها سنة من ذي قبل.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن إيرادات هذه الاستثمارات سجلت نموا بنسبة 19,6 في المائة إلى أزيد من 16,16 مليار درهم، بينما سجلت نفقاتها انخفاضا نسبته 30,4 في المائة إلى 6,05 مليار درهم.